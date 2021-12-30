Чем запомнился автомобильный 2021-й? 30.12.2021, 12:47

Фото: bymedia

Топливо дорожало 30 раз, техосмотр собирал очереди, а мосты падали.

Возможно, 2021-й для кого-то был вполне себе неплохим: удачно купил новый автомобиль, получил "права" и стал владельцем своей первой машины, покатался по Беларуси и открыл ее заново... В общем, у каждого водителя и пешехода свои истории. abw.by вспомнил события-2021 республиканского масштаба.

Транспортный налог: одно поменяли на другое

Новый налог пришел на смену госпошлине. Несколько лет многие автомобилисты мечтали о том, чтобы в Беларуси госпошлину отвязали от техосмотра. Знающие люди в комментариях писали что-то вроде этого: "О чем мечтаете? Это сейчас можно "забить" на уплату госпошлины и остаться безнаказанным, а если введут транспортный налог – такого не будет". И оказались правы: как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. За неуплату транспортного налога предусмотрена пеня и санкции от органов принудительного исполнения вплоть до ареста имущества.

Авансовый платеж необходимо было внести до 15 декабря. В этом году за неуплату авансового платежа никого не штрафуют, все санкции – в следующем.

Во всей этой истории не очень повезло добропорядочным автомобилистам, которые прошли техосмотр в прошлом году и уплатили госпошлину на два года. Сумму транспортного налога несколько уменьшили, но возвращать разницу, конечно же, никто не будет. Ну и система, естественно, пока местами буксует: некоторым владельцам электромобилей налоговая выставила транспортный налог, хотя от его уплаты они освобождены.

Снятие с учета: можно без машины и в новом МРО

Новость о том, что те, кто снимет с учета авто до 1 июля, не будут платить налог, заставила автовладельцев, которые "продали" когда-то свои авто по доверенности, разобрали на запчасти и т.п., бежать в МРО и пытаться снять с учета свои "висяки" или хотя бы попытаться их переоформить. Но в ГАИ таким автовладельцам говорили: рано. Люди нервничали, что за эти авто придется платить налог.

Специально для таких автовладельцев в марте дополнили законодательство: Совмин наконец-то разрешил снимать с учета для утилизации автомобили, если в регистрационном подразделении отсутствует информация, которая подтверждает эксплуатацию техники в течение не менее трех лет. В МРО образовались очереди, в Гродно "предприимчивые" даже пытались продавать места в очереди в местный МРО ГАИ. Фото ниже сделано 7 августа, то есть и после 1 июля, когда, казалось бы, поток должен был схлынуть, он местами сохранялся.

В Минске, в районе транспортной развязки МКАД и Партизанского проспекта, ГАИ открыла еще один пункт регистрации транспорта. Он бы мог помочь разгрузить другие пункты регистрации, но открытие состоялось лишь 6 июля – для многих это уже было не очень актуально, ведь управиться со снятием авто с учета необходимо было до 1 июля.

Техосмотр: зимний ажиотаж и "письма счастья"

В марте МВД сообщило о начале рассылки "писем счастья" за отсутствие техосмотра – такая возможность предусмотрена новым КоАП с 1 марта. Камеры фиксируют факт участия машины в дорожном движении, распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных АИС "Белтехосмотр" на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Правда, скоро мы узнали, что отдельно в потоке ТС без техосмотра никто не выявляет, а только если ТС превысило скорость, что зафиксировано камерой, тогда и наличие ТО могут проверить. Так что массовыми рассылки "писем счастья" за отсутствие ТО не стали.

Эта новость и "отвязка" в начале года госпошлины за участие в дорожном движении от техосмотра привели к тому, что случилось невиданное: белорусы массово поехали на техосмотр. Столько машин станции диагностики не видели давно, как минимум с 2014 года.

Однако уже с апреля белорусы стали потихоньку терять интерес к ТО. В связи с этим УП "Белтехосмотр" направило в адрес Минтранса РБ и МВД предложения об активизации работы.

Рейды ГАИ: гражданские машины для скрытого контроля

В начале года ГАИ начала контролировать дороги, в том числе скрытым контролем на гражданских авто. Многим автомобилистам они хорошо известны. Например, на трассах порой можно видеть "гражданский" BMW GT, на котором ездят сотрудники ГАИ Минской области. Позже добавился BMW X5. Внешне это обычный автомобиль, но если присмотреться, то под решеткой радиатора, а также за лобовым и задним стеклами установлены стробоскопы – в случае необходимости включаются маячки синего и красного цветов. ГАИ Минска в марте сообщила, что скрытое наблюдение на улицах столицы ведет на Geely Tugella.

Но это не весь "тайный" автопарк, ведь некоторые районные ГАИ берут машины для скрытого контроля у предприятий города. Так что для контроля могут быть использованы совершенно "незнакомые" ранее авто.

Новая реальность: посигналил – лишился "прав"

С 1 марта в Беларуси вступили в силу новые КоАП И ПИКоАП. В частности, ужесточили наказание за умышленную блокировку дорог. За сигнал в месте проведения массового мероприятия теперь лишают "прав". Ввели систему градации степени опьянения для водителей, от чего зависит и сумма штрафа. Максимальную сумму штрафа увеличили до 200 базовых, а лишить "прав" за "пьянку" могут на 5 лет (при концентрации алкоголя свыше 0,8 промилле). Что изменилось в ПИКоАП, можно прочитать здесь.

В Уголовном кодексе тоже появились новшества. Так, "бесправников", которые попались за рулем третий раз, стали судить по уголовной статье (если нарушитель попался 1-2 раза, это административная статья). В середине года в УК РБ появилась ст.317.2 "Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления".

Кроме того, за попадание без "прав" третий раз можно получить общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до шести месяцев, или арест с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Должники: судебным исполнителям развязали руки

Единый день взыскания задолженностей с водителей-должников начал ежемесячно проходить в Беларуси. Даже на улицах Минска появились судебные исполнители, которые во время рейдов вместе с ГАИ стали искать должников.

С 15 июля законодательство развязало руки судебным исполнителям – с этой даты вступили в силу изменения в Закон РБ "Об исполнительном производстве". Судебные исполнители теперь вправе ограничивать право должника на управление ТС, моторными маломерными судами, право на охоту. Ранее сделать такое мог только суд своим решением, а с июля достаточно постановления судебного исполнителя.

Дилеры: россияне не пройдут!

Дефицит микрочипов взбудоражил весь мир. Остановка производств повлекла за собой нехватку автомобилей и рост цен на них. Россияне столкнулись с тем, что дилеры, пользуясь ситуацией, стали навешивать на изначальную цену стоимость не самых нужных "допов".

В итоге многие обратили внимание на белорусские шоурумы. Но не тут-то было! Некоторые дилеры стали отказывать россиянам в продаже авто или предлагали оформлять ТС на белорусов. В начале декабря стало известно, что законность отказа ряда официальных автодилеров в Беларуси продавать машины россиянам проверят специалисты антимонопольных органов.

Подорожание топлива: 30 раз за год!

В году 52 недели, и на 30-ти из них в Беларуси дорожало топливо. Выходит, что на АЗС стоимость литра любого топлива увеличилась на 30 копеек, учитывая стратегию "Белнефтехима" по повышению цен "плюс 1 копейка". В общем, этот год один из рекордсменов, если не рекордсмен по количеству подорожаний топлива на АЗС.

Накануне 2022-го ценник не поменялся. Таким образом, последнее подорожание произошло 16 ноября. Официальные цены, сейчас, напомним, такие: АИ-92-К5-Евро – 2,00 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,10 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,32 руб., дизельное топливо – 2,10 руб.

Мосты: год падений

В мае случилось невиданное: в Борисовском районе, на 20-м км автодороги Р67 Борисов – Березино – Бобруйск, рухнул мост через реку Рову. Обрушился один из трех пролетов, когда по мосту проезжал грузовик. Был организован объезд места происшествия, но уже в первых числах июня два берега связал временный мост. А в начале декабря капремонт моста был завершен, по нему открыли движение. Правда, мост исключительно транспортный, на его 10-метровой ширине тротуары для пешеходов не предусмотрены.

Через неделю после инцидента под Борисовом рухнул еще один мост – уже в Пружанском районе, на автодороге Н525 Щерчево – Шерешево вблизи д. Броды. В МЧС тогда отметили, что обрушение конструкций моста на жизнедеятельность населенного пункта не повлияло.

Закрытые границы: год без автопутешествий

В этом году любители путешествий за границу на своих авто испытывают настоящую ломку. Уже больше года в Беларуси действует запрет на выезд из страны на автомобилях для большинства граждан. Этот запрет был введен постановлением Совмина №624 "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания", начал он действовать с 21 декабря 2020 года. Судя по всему, пока отменять решение никто не собирается.

Не выехать на своем авто даже в Россию, хотя активизировались те, кто за деньги предлагает "лесными тропами" провести авто через границу. Благо в Россию стали ездить поезда и летать самолеты, поэтому острота проблемы на восточном направлении несколько снята.

Дальнобойщики: это был тяжелый год...

Годом испытаний стал 2021-й для многих водителей большегрузов. Вспомним по пунктам.

Как выехать? Сначала у тех белорусов, которые работают на зарубежных перевозчиков, появились проблемы в связи с ограничениями по количеству выездов за границу. Потом для "Белавиа" закрыли небо над Европой, и в Польшу или Литву некоторым приходилось, да и приходится добираться через Москву. Вдобавок ранее белорусам, выезжавшим на работу в Европу, пересекать границу через наземные пункты пропуска разрешили не чаще 1 раза в течение 6 месяцев. Вот что Автобизнесу рассказывали дальнобойщики по этому поводу. С 1 сентября в этом вопросе появились некоторые послабления – выезжать через наземную границу отдельные категории граждан могут раз в 3 месяца.

Пломбы для фур из Литвы, а потом из Польши. С 30 августа Совмин обязал фуры, перевозящие грузы из Литвы в Беларусь, использовать навигационные пломбы. Тариф на услугу составлял 5 базовых величин.

А с 9 декабря ввели пломбы для грузов из Польши. Причем плату за пломбы подняли в два раза, до 10 базовых, для грузов как из Литвы, так и из Польши. Но оставлено исключение: кроме транзита в Калининградскую область и обратно.

Закрытие "Кузницы Белостокской". 9 января будет два месяца, как Польша закрыла пункт пропуска "Кузница Белостокская". Это решение было связано с миграционным кризисом недалеко от пункта пропуска "Брузги" на сопредельной с Польшей территории. Мигранты до сих пор находятся в белорусском ТЛЦ на границе, Польша не спешит открывать "Кузницу", которая закрыта с 9 ноября.

Очереди на границе. В ноябре и до 20-х чисел декабря на выезд из Беларуси собирались невиданные очереди из грузовиков. Даже бывалые дальнобойщики говорят, что такого за свою карьеру не припомнят. Очереди порой подбирались к 5 тысячам фур. Конечно, закрытие "Кузницы Белостокской" сказалось на увеличении количества грузовиков в других пунктах пропуска. Госпогранкомитет же обвинял Польшу и Литву в неритмичном оформлении грузов. Уже после 20-х чисел очереди стали стремительно сокращаться.

Зато стали расти очереди на въезд в РБ. И некоторые дальнобойщики связывают это в том числе с введением Беларусью пломб для польских грузов и несовершенной системой их получения, что провоцирует большие очереди среди водителей.

Такси: серьезные перемены на пороге

Большой резонанс вызвали планируемые нововведения на рынке такси. Был подготовлен проект указа о вопросах автомобильных перевозок пассажиров, общественное обсуждение которого завершилось в июле.

Из самого важного: хотят ввести обязательную регистрацию таксистов (в электронном виде карты допуска для транспортного средства, водителя, диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчера такси).

Также указ однозначно требует заключать трудовые договоры с таксистами. Арендаторами машин на время смогут быть только ИП и юрлица. Однако принятие нового указа забуксовало. Похоже, все переносится на следующий год.

По оценкам Яндекс.Go, если решение будет принято в том виде, в каком планируется, до 80% водителей уйдет из отрасли. "Таксовать" в свободное от работы время уже, скорее всего, не получится. "В итоге деньги потеряет бюджет, а такси для потребителя будет не таким доступным", – отметили в Яндекс.Go.

"Дакар-2022": МАЗ забанили!

Уже точно: "Дакар-2022" пройдет без МАЗа и команды "МАЗ-СПОРТавто". Двукратные призеры категории грузовиков не были допущены к ралли-рейду из-за санкций в отношении Минского автомобильного завода. Об этом компания A.S.O., организатор ралли "Дакар", официально заявила 1 декабря.

Сергей Вязович рассказывал, что команда о решении узнала в конце ноября по пути в порт Марселя, куда доставляла технику для погрузки на паром. Команде сообщили, что в случае заезда техники в порт она может быть арестована. Если же организаторы возьмут на себя ответственность и погрузят технику на паром, паром не выйдет из порта.

Экзамены в ГАИ на "автомате": нужно еще немного подождать

К концу года подоспел новый Закон РБ "О дорожном движении". Какие новшества произойдут, мы разбирали на этой неделе. Среди прочего – возможность сдать экзамен на автомобиле с автоматической КПП, при этом в водительском удостоверении будет стоять соответствующая отметка. Впрочем, обновленный закон вступит в силу только через девять месяцев.

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