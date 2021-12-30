Кремлевский пул принизил Лукашенко
- 30.12.2021, 12:54
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Так диктатора еще никто не снимал.
На переговорах правителей Беларуси и России, которые проходили вчера в Санкт-Петербурге, Лукашенко постоянно заискивал перед Путиным.
Таракан униженно благодарил Путина за поддержку, которую он оказывает «в это трудное санкционное время».
— Не хочу вам льстить, дело не в лести, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — …Нас продолжают душить. Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете.
Кремлевский пул тоже принизил статус Лукашенко в Санкт-Петербурге.
Первый снимок встречи Лукашенко и Путина опубликовал приближенный к Кремлю телеграм-канал. На фото правитель Беларуси снят сзади, он с распахнутыми руками идет к российскому коллеге.