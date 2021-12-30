«Бери побольше, до Рождества в магазин не пойду!» 30.12.2021, 13:05

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Что происходит в магазинах Минска накануне Нового года.

Мандарины подорожали, селедка под «шубой» в дефиците, а заказы в кулинарии уже не принимают. Что происходит в магазинах Минска накануне Нового года.

«Салідарнасць» рискнула провести финальный предновогодний шопинг, чтобы вдохнуть ароматы мандаринов и глинтвейна, почувствовать атмосферу и проверить, можно ли сэкономить на новогоднем столе на обещанных тут и там акциях и скидках.

***

Один из крупных столичных гипермаркетов нарядил у входа елку — как ни странно звучит в 2021 году, в белых и красных игрушках. Конечно, иногда цвет — это просто цвет, но почему-то в Минске второй год подряд отменили шествие Дедов Морозов, а тех, что выступают на больших театрализованных представлениях, переодели в бело-синие кафтаны.

Может, поэтому так остро чувствуется нехватка новогодней атмосферы?

В магазине серьезные люди со списками стоят в длинной очереди в мясной отдел. Куры и их запчасти покупателей интересуют мало — почти все просят у продавцов выбрать кусочек свинины получше. Компания молодых людей выгребает, кажется, все запасы сырых колбасок — четыре больших пакета занимают всю тележку.

— Аппетит — барометр совести, — шутит продавец.

— Просто мы на даче будем отмечать, ближайшая цивилизация далеко, что там еще делать, кроме как есть, — поясняет один из парней.

В кулинарии, кажется, печенеги уже собрали «дань», и часть подносов почти пустые.

— Скажите там девочкам, чтобы еще селедку под «шубой» сделали — уже вторую партию разобрали, — просит коллегу раздатчица.

— А что еще берут? — интересуемся. — Вот если я хочу на Новый год заказать готовые блюда, что посоветуете?

— Ну, сразу скажу, на селедку под «шубой» и фаршированную щуку заказы уже не берем, все смены расписаны, — перечисляет сотрудница. — Берут запеченную свинину, курицу с сыром и ананасами, жареных перепелочек вот очень хорошо разбирают…

Недавно приходила женщина, и давай со мной советоваться, «что ест тигр». Я даже не сразу поняла, что она про символ года. Заказала в итоге 20 порций свинины с грибами и сыром, жюльен и заливной язык. Так что вы если решите, то лучше сегодня.

Удивили мандарины, с которыми, как уверял премьер-министр Головченко, дефицита не случится, и «санкционных» импортеров просто заменят другими поставщиками. Дефицита действительно нет, а вот неприятное подорожание налицо: обойдя полдесятка больших и маленьких магазинов, дешевле 4,5 рублей ни мандарины, ни клементины мы не нашли.

Пока взрослые деловито выбирают оранжевые символы праздника, дети тыкают пальцем во все яркое и блестящее — «хочу-купи».

— Ма-ма, ну посмотри, какие пингвины крутые! — грассируя, зовет мальчик лет шести. — Давай купим и поставим под елку?

— Милый, если мы купим этого пингвина, то, боюсь, больше уже ни на что не хватит. Давай какую-нибудь игрушку попроще посмотрим, — напряженно предлагает мама.

***

В отделы с игрушками с детьми заходить рискуют только самые отчаянные — или самые уверенные в своих силах — родители.

— Тигр тебе нравится? — уточняет мама у маленькой дочери. — Ну, симпатичный. Только это не рюкзачок, а просто игрушка. Давай тебе другого тигра купим, у него внутри конфеты, а потом ты сможешь носить, как сумочку.

Но даже если не случается конфликта запросов и возможностей, отыскать нужное не каждому по силам.

Возле полки с куклами расхаживает мужчина и растерянно вздыхает в телефон:

— Юль, это не та фея! Я тебе говорю, не та, ты помнишь рисунок — та была с желтыми волосами! А тут только с фиолетовыми, и вообще она больше ста рублей! В каком магазине мы ту, нужную видели? Поеду, конечно, куда я денусь…

В соседнем магазине игрушек почти пусто, и лишь продавцы недовольно обсуждают, что их обязали выйти на работу 2 января. «Уже все всё купили, кто хотел, кому мы нужны в праздники — будем сидеть и плевать в потолок, вместо того, чтобы с семьей отмечать», — вздыхают женщины.

***

В небольших магазинах на первом плане — «островки» с алкоголем и сладостями. Белорусское шампанское, по словам продавцов, покупатели в основном игнорируют —выбирают или крепкие напитки, или игристые вина из потенциальной «санкционки».

— А еще берут упаковками «Боржоми» и квас, — делится наблюдениями знакомая продавец. — Ну и сок, апельсиновый и вишневый, вне конкуренции.

В овощном пожилая женщина придирчиво, по одному клубню, набирает в пакет картошку.

— Чего ты копаешься? — недовольно спрашивает муж. — Картошка как картошка, вся одинаковая.

— Эта?! — закатывает глаза женщина. — С точки зрения ботаники это, конечно, картошка, а вот с точки зрения кулинарии абы-что какое-то, даже брать не хочется.

Зато в кондитерских отделах покупатели кажутся довольными и даже восхищенными — праздничные надписи преображают даже самые привычные и банальные тортики.

— Ой, какие милые пряничные елочки! Хотя нет, они больше для красоты. А вот такой тортик с домиками — давай купим, да? — обращается к своему спутнику молодая женщина.

— У тебя останется место на тортик? — подтрунивает тот.

— У меня, может, и нет, а вот дети точно проснутся и затребуют с утра. Я посмотрю, как ты 1 января в магазин пойдешь.

***

Отдельные точки притяжения в больших магазинах — полки с елочными игрушками, мишурой, гирляндами и сопутствующими товарами. Кто-то громко восторгается ростовым Дедом Морозом за 1,5 тысячи рублей, кто-то — стеклянными, «как в детстве», шарами с росписью или деревянными открытками белорусского производства.

— Ой, какая гадость! — реплика юной девушки относится к набору пушистых шариков тигровой расцветки.

— А мне нравится, — возражает ее старшая родственница, — миленько.

— Дешевый и безвкусный пластик, — фыркает девушка, — из разряда того множества ненужных вещей, о которых ты не знала и еще сто лет не узнала бы, если бы не год Тигра.

После короткого, но ожесточенного спора «тигровые» шары решают не брать.

***

Впрочем, «тигров» все равно много и никуда от них не деться — с шариков и коробок конфет, с текстиля и готовых салатов смотрят разнообразные тигриные морды.

Голос некогда известного белорусского ведущего в супермаркете уговаривает взять не менее известный белорусский майонез как лучшее дополнение к «оливье», и все это вперемежку с рождественскими мелодиями создает неповторимый эффект.

Хотя, признаться, ни многометровых очередей, ни ломящихся от покупок тележек мы в магазинах не заметили. Выглядит, словно обычный шопинг перед длинными выходными — может, только люди чуть менее напряженные, да пару раз довелось услышать: «С наступающим!».

— Ну, куда ты тащишь эту туалетную бумагу! Дома же есть! — нарушает эту привычную картинку возмущенная пожилая женщина. Но ее муж упрямо ставит в тележку две упаковки:

— Дома совсем немного. Смотри свой список и бери всего с запасом, побольше — я до Рождества в магазин точно не пойду. А там кто его знает, что опять подорожает, у нас каждый январь какие-то сюрпризы, и нет, чтобы приятные…

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