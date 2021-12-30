«Мы возьмем судьбу страны в наши руки и сделаем ее лучше» 3 30.12.2021, 13:24

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Николай Статкевич

Новогоднее обращение Николая Статкевича.

2022-й год один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич встречает за решеткой. Вспоминаем его новогоднее поздравление трехлетней давности, которое не потеряло актуальности и сегодня:

— Дорогие земляки. Вот и прошел очередной год нашей жизни и жизни нашей страны. Он был разным для каждого из нас. Я уверен и надеюсь, что у каждого из вас было много хорошего. Но было и плохое. Я верю в то, что у вас хорошего было больше, надеюсь на это и желаю вам этого.

В жизни нашей общей страны преобладало, на мой взгляд, плохое. Самое плохое из этого – то, что тот человек, который находится во власти, он ничего не делает для того, чтобы вывести страну из тупика, куда он нас загнал. Он и дальше хочет тут царствовать, управлять без всяких реформ и держать все, несмотря на то, что жить нам становится все хуже и хуже.

Уважаемы друзья, я желаю каждому из вас радости, надежды в следующем году, чтоб жизнь ваша стала лучше, чтобы преобладало хорошее. Я надеюсь, что вы отметите этот праздник радостно и что вы эту радость передадите тем, кто вокруг вас, в первую очередь своим близким, своим родителям, дедушкам и бабушкам — это им нужно. Но я надеюсь, что мы возьмем в конце концов судьбу страны в наши руки, сделаем ее лучше. Будем вместе, друзья, и Беларусь будет счастливой. Счастья вам в новом году и нашей стране. С новым годом вас, — поздравил белорусов Николай Статкевич.

— Дорогие друзья, счастья вам в новом году. Желаем вам стать настоящими хозяевами своей судьбы. И пусть бог дает вам каждому самое дорогое самое сокровенное. С новым годом, — присоединилась к поздравлениям жена политика Марина Адамович.

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