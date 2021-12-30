В январе в Беларуси подорожают многие марки сигарет 2 30.12.2021, 13:25

1,650

Как изменятся цены на табачную продукцию в 2022?

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 января 2022 года.

В соответствии с ней, в Беларуси с этой даты должна вырасти стоимость более 200 марок. В частности, 58 – производимых фабрикой «Неман», 76 – производимых ООО «Табак-инвест», 45 – производимых ООО «Интер Тобакко», а также 27 – импортируемых госпредприятием «Беларусьторг».

Цены на табачную продукцию увеличатся в диапазоне от 10 до 44 копеек.

Сигареты, импортируемые СЗАО «Энерго-Оил», в январе не подорожают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».