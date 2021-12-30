Как встретить праздник, чтобы на утро чувствовать себя хорошо? 4 30.12.2021, 13:31

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В новый год без похмелья.

Новый год — пора веселья и шумных застолий. Как же провести это время так, чтобы потом не было мучительно больно от похмелья и почему не следует пить на голодный желудок, попробовала разобраться «Народная воля» .

Как усваивается алкоголь

Алкоголь начинает всасываться уже во рту через небольшие кровеносные сосуды. Желудок также поглощает небольшой его процент, однако большая его часть усваивается тонким кишечником.

Когда мы пьем алкоголь натощак, кишечник быстрее всасывает его в кровь. Пища замедляет процесс усвоения алкоголя. Скорость всасывания зависит также от пола, возраста, переносимости алкоголя, этнической принадлежности, генетической предрасположенности и многих других факторов.

Уровень алкоголя достигает максимальной концентрации в крови примерно через час после употребления натощак. Чем крепче алкогольный напиток, тем выше будет концентрация этанола в крови. И организму понадобится больше времени на его выведение. Газированные напитки, такие как шампанское или виски с содовой, увеличивают скорость всасывания.

Как выводится алкоголь

Алкоголь — это яд, действующий на организм соответствующим образом. Главный удар принимает на себя печень, далее страдают почки, сердечно-сосудистая система и ЦНС.

Около 10% потребленного алкоголя выводится через пот, мочу и дыхание человека. Именно поэтому после употребления алкоголя от вас может неприятно пахнуть и вы чувствуете тепло во всем теле. Оставшиеся 90% перерабатывает печень. Фермент алкогольдегидрогеназа, присутствующий в печени, расщепляет алкоголь на безопасные для организма соединения. Почкам тоже придется работать более интенсивно, чтобы вывести из организма побочные продукты метаболизма алкоголя.

Немного фактов:

У мужчин алкоголь выводится быстрее, чем у женщин

Полные люди избавляются от алкоголя и продуктов его распада быстрее, чем худые

Молодой организм способен расщепить этанол быстрее

В организме людей, страдающих хроническими заболеваниями, алкоголь задерживается на более долгий срок

Последствия

При чрезмерном употреблении алкоголя, особенно на пустой желудок, вы рискуете “уйти” с праздника гораздо раньше, чем планировали. Алкогольная интоксикация приводит к длительному похмелью. Чем больше вы выпили, тем дольше будут сохраняться симптомы:

Пульсирующая “молоточная” головная боль

Аритмия, тахикардия

Тремор конечностей и тела

Изжога, сухость во рту, сильная жажда

Резкая реакция на раздражители: громкие звуки и яркий свет вызывает приступ головной боли

Сосудистая сетка на белках глаз

Депрессия, связанная с чувством вины за свое поведение во время употребления спиртного накануне. Медики называют это “адреналиновой тоской”

Во время похмелья противопоказано:

Пить кофе и крепкий чай. Кофеин и танин сокращают количество кислорода для достаточной сердечной деятельности, тогда как во время похмелья сердце в нем особенно нуждается

Баня и сауна противопоказаны при похмелье. С потом выходит не так много алкоголя и потоотделение способствует еще более сильному обезвоживанию

Избавляться от похмелья дозой алкоголя. У людей, не страдающих алкоголизмом, это может увеличить степень интоксикации в лучшем случае, к развитию запоя — в худшем

Как избавиться от похмелья

Независимо от интенсивности похмелья, главное, что поможет облегчить состояние — быстрое выведение из организма ацетальдегида. Для этого нужно:

Пить как можно больше жидкости: подойдет простая вода без газа, рассол без уксуса, некрепкий сладкий чай с лимоном и медом, травяные отвары, морс

Хороший сон. Во время сна печень активно вырабатывает ферменты, которые успешно борются с продуктами распада этанола

При головной боли принять препараты на основе ацетилсалициловой кислоты: аспирин, кардиомагнил

Прием энтеросорбентов, таких как активированный уголь, полисорб, энтеросгель, выводит невсосавшийся алкоголь и поможет купировать симптомы тошноты

Полезные советы

Чтобы снизить неприятные последствия и минимизировать вред для организма лучше:

Съесть что-нибудь (предпочтительно углеводы), прежде чем пить алкогольные напитки

Если ничего съедобного под рукой нет, разбавить алкоголь водой или чем-то безалкогольным, например, соком

Пить медленнее, чтобы дать организму время на усвоение алкоголя и снизить его воздействие на организм

Не злоупотреблять алкоголем

Помните, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к травмам, несчастным случаям, смущающим ситуациям и долговременным проблемам со здоровьем, единственный же стопроцентный способ избежать похмельного синдрома – не пить алкоголь вовсе.

Хороших праздников!

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