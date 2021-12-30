Минские подпольщики провели неслыханную по дерзости акцию

Минские подпольщики провели неслыханную по дерзости акцию1
- 30.12.2021, 13:33
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Ябатек обвели вокруг пальца по всей столице.
На десятках остановок Минска появились наклейки со стрелками и с надписями по-английски «Центр города там» и надписью по-китайски рядом, сообщает «Наша Ніва».
Но при наведении на надпись камеры телефона с включенной программой «Гугл-переводчик», которая автоматически переводит текст в картинке, оказывается, что на китайском языке на самом деле — лозунги против Лукашенко.