Минские подпольщики провели неслыханную по дерзости акцию 1 30.12.2021, 13:33

15,114

Ябатек обвели вокруг пальца по всей столице.

На десятках остановок Минска появились наклейки со стрелками и с надписями по-английски «Центр города там» и надписью по-китайски рядом, сообщает «Наша Ніва».

Но при наведении на надпись камеры телефона с включенной программой «Гугл-переводчик», которая автоматически переводит текст в картинке, оказывается, что на китайском языке на самом деле — лозунги против Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».