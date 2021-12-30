В России бродячие собаки растерзали доцента университета 10 30.12.2021, 13:37

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Опознать женщину смогли не сразу.

Власти Якутска после гибели женщины из-за нападения животных организовали оперативный штаб и сформировали 15 бригад для отлова безнадзорных собак, написал 30 декабря сайт местной окружной администрации.

Как сообщала Провинция.Ru, в Якутске днем 29 декабря на территории ипподрома было найдено растерзанное тело женщины в окружении стаи собак. Нашел тело студент расположенного рядом вуза.

Опознать женщину смогли не сразу, тело было обезображено собаками. Погибшей оказалась доцент Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета 53-летняя Сардана Слепцова.

Сначала власти Якутска просили не делать преждевременных выводов, мол, женщина могла просто умереть на улице, а потом ее тело нашли и растерзали собаки. Но после того, как в Сети появилась видеозапись нападения собак, в следственном управлении СКР по Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщил сайт СКР.

Во всех управах Якутска после происшествия назначены мобильные группы патрулирования. Всего в отлове беспризорных собак к утру 30 декабря принимают участие более 170 сотрудников мэрии Якутска, управ, экстренных служб, муниципальных организаций и 47 единиц автотранспорта.

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