Алексей Бага стал главным тренером азербайджанского футбольного клуба 1 30.12.2021, 13:43

АЛЕКСЕЙ БАГА

фото: ПРЕССБОЛ

В этом году тренер помог солигорскому «Шахтеру» стать чемпионом Беларуси.

Белорус Алексей Бага стал главным тренером азербайджанского клуба"Сумгаит". Контракт заключен на 2,5 года, сообщает клубная пресс-служба.

Баге 40 лет. В прошлом он работал с БАТЭ, с которого ушел в конце 2019-го. В 2020 году привел к чемпионству в литовском чемпионате вильнюсский "Жальгирис". В этом году тренер помог солигорскому "Шахтеру" стать чемпионом Беларуси, после чего ушел. Алексей Бага признавался, что хотел бы поработать за границей.

"Сумгаит" в азербайджанском чемпионате занимает 7-е, предпоследнее, место.

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