Алексей Бага стал главным тренером азербайджанского футбольного клуба

Алексей Бага стал главным тренером азербайджанского футбольного клуба1
- 30.12.2021, 13:43
В этом году тренер помог солигорскому «Шахтеру» стать чемпионом Беларуси.
Белорус Алексей Бага стал главным тренером азербайджанского клуба"Сумгаит". Контракт заключен на 2,5 года, сообщает клубная пресс-служба.
Баге 40 лет. В прошлом он работал с БАТЭ, с которого ушел в конце 2019-го. В 2020 году привел к чемпионству в литовском чемпионате вильнюсский "Жальгирис". В этом году тренер помог солигорскому "Шахтеру" стать чемпионом Беларуси, после чего ушел. Алексей Бага признавался, что хотел бы поработать за границей.
"Сумгаит" в азербайджанском чемпионате занимает 7-е, предпоследнее, место.