«Пока мы не дадим России хорошо по морде – она не отстанет» 10 30.12.2021, 13:51

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Как украинские резервисты относятся к русским оккупантам.

Бойцы территориальной обороны проходят обучение на специальной площадке вблизи Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, на этот раз резервисты учились противодействовать возможной засаде российских оккупантов.

"Я восьмой год живу с мнением о том, что пока мы не дадим Российской Федерации хорошо по морде - они от нас не отстанут. Они всегда добивают слабых. Если мы не будем сопротивляться, то это нашествие будет нас еще долго держать", - говорит один из резервистов.

Из-за нового обострения на границе с Россией десятки добровольцев приобщаются к резерву, который уже насчитывает более 100 000 человек.

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