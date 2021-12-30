Александр Фридман: 2022 год станет решающим для Беларуси 30.12.2021, 13:56

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Александр Фридман

фото: Еврорадио

Добро победит.

Строить старую систему с новым обществом невозможно, отмечает в интервью Еврорадио историк Александр Фридман.

Кризис стал внешнеполитическим

— Белорусский кризис стал внешнеполитическим. Это столкновение между Россией и Западом, которого пытались избежать.

Европейский союз, Америка, Великобритания вводят санкции против Лукашенко не только потому, что продолжаются репрессии. А в первую очередь из-за того, что Лукашенко задел их собственные интересы. Относительно серьезные санкции стали вводиться лишь после дела Протасевича и в контексте миграционного кризиса.

Какой вывод для себя сделает Лукашенко, исходя из этого? Вывод на поверхности: пока Лукашенко угнетает собственное население, серьезного внешнего давления не стоит опасаться. Если же он продолжит вредить интересам западных стран, тогда можно серьезно схлопотать. Это звучит очень грустно, но, к сожалению, так выглядит политическая реальность.

Вопрос, сможет ли Лукашенко отойти и заниматься только Беларусью. Мне кажется, не сможет. Ему теперь, на закате политической карьеры, гораздо интереснее быть мировой фигурой, раздавать интервью западным, турецким, арабским каналам. Да и России интересно использовать его в качестве одного из элементов своего противостояния с Западом.

Предпосылок для отмены уже действующих санкций нет. Поскольку Лукашенко с внешнеполитической арены уходить не собирается, вредить Западу он, наверное, будет и дальше. Если мы представим вполне вероятный вариант, что А1 будет национализирован, санкции будут еще более жесткими.

Поражение в миграционном кризисе

Миграционный кризис затухает, но соседние страны готовятся к тому, что мигранты снова пойдут на границу, отмечает Александр Фридман.

— МВД Латвии сделало заявление, что режим Лукашенко, похоже, перепрофилировался на латвийское направление. Нет активной фазы, но пока не видно, чтобы Лукашенко полностью отказался от этого проекта.

Да, Европейский союз выбил здесь Лукашенко почву из-под ног. Доставлять мигрантов теперь предельно сложно. Но если они [белорусские власти. — Еврорадио] очень захотят этого, то реализуют.

Что касается сбежавшего польского солдата, не думаю, что из этого можно сделать долгосрочную кампанию. Его рассказы — бальзам на душу Лукашенко. Потому что он показывает Польшу в том виде, в котором режим преподносит ее в своей пропаганде. Может быть, это месть Польше за поражение в миграционном кризисе, однако в западных СМИ об этом почти не говорят.

Украина может пойти на принцип

В отношениях с Россией и Украиной Лукашенко выбрал откровенно пророссийскую позицию. Это может вынудить украинскую сторону пойти на ужесточение отношений с режимом.

— У Украины очень тяжелое положение. Ей необходимы поставки белорусского электричества и топлива. Ей крайне сложно с экономической точки зрения и с геополитической тоже полностью разорвать отношения с Беларусью.

Лукашенко на словах хотел бы поехать в Крым, но, думаю, свое тело ему туда придется отнести. Россия от него не отцепится. Дальше вопрос украинской принципиальности: будут ли они закрывать глаза, попытаются ли сделать вид, что ничего не заметили. Разрыв для Украины будет очень тяжелым, но, полагаю, Лукашенко поведет себя таким образом, что у Украины просто не останется вариантов.

Влияние России не стоит переоценивать

Александр Фридман подчеркивает, что белорусские власти и в экономическом, и в политическом плане зависимы от России, но точно оценить степень влияния России на режим невозможно.

— На Западе бытует мнение, что Лукашенко лишь выполняет приказы Путина и играет абсолютно несамостоятельную роль. Но свести сегодняшнего Лукашенко до роли заурядной марионетки сложно. У него не совсем тот характер.

Москве бы хотелось, чтобы было так. Но он все же пытается брыкаться, хотя возможностей для этого все меньше.

Что же касается конституционной реформы и того, в какой степени это продвигает Россия, — вопрос спекуляций. Влияние России на конституционные преобразования, которые Лукашенко проводит, с моей точки зрения, преувеличено.

Может быть, им хотелось бы, чтобы в Беларуси было стабильнее. А может, им нужен Лукашенко в сегодняшней агрессивной ипостаси. Когда его можно использовать для какого-то обострения, а потом им прикрыться. Поэтому при любых оценках российского фактора я весьма сдержан.

Кризис подойдет к развязке

События 2022 года определят, может ли в современной Европе существовать режим, который выстроил Лукашенко.

— Белорусский кризис подойдет к какой-то развязке. Надеюсь, что положительной. Если мы посмотрим на итоги 2021 года, то Лукашенко уничтожил протесты. По крайней мере, внешние их проявления.

Теперь Лукашенко пытается стабилизировать систему, которую выстраивал весь 2021 год. В следующем году станет окончательно понятно, удастся ли ему это, пройдет ли референдум без потрясений и волнений. Или же будут новые внешнеполитические вызовы, санкции, давление. Может быть, проснется какое-то движение в самой Беларуси. Тогда 2022 год может быть годом нового взрыва.

В любом случае события, которые начались еще летом 2020 года, должны к чему-то прийти.

Режим на исходе

— Второй сценарий — крушение системы. Если вы спросите меня, каким образом должно произойти крушение режима, я ничего не могу сказать. Особенность режима Лукашенко, к сожалению, заключается в том, что он может рухнуть завтра или послезавтра, а может просуществовать еще пять лет.

Но пять лет этому режиму я бы не дал. Я полагаю, что он на исходе, он изжил себя, он как цепи на ногах. Белорусское общество теперь не такое, как 20-25 лет назад. Оно переросло Лукашенко.

В силу объективных причин, прежде всего российского фактора, не удалось победить в августе — сентябре 2020 года. Но этот режим обречен. И следующая попытка разорвать цепи будет удачной.

Немного пафосно звучит, но то, что происходит в Беларуси с августа 2020 года, — это борьба добра и зла в чистом виде. Жить с мыслью, что зло победит, тяжело. Поэтому, хотя все плохо, несмотря ни на что, есть надежда, что все будет хорошо. И добро победит.

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