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Медики поделились точными данными о заразности штамма Омикрон

  • 30.12.2021, 13:59
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Медики поделились точными данными о заразности штамма Омикрон
Фото: Getty Images

Исследование было проведено специалистами медицинского факультета Университета Гонконга.

Штамм Омикрон был обнаружен не так давно на территории ЮАР. Он успел распространиться по всему миру довольно быстро и уже начал вытеснять другие штаммы. И вот ученые выяснили, что этот вариант заразнее штамма Дельта в 70 раз.

Исследование было проведено учеными с медицинского факультета Университета Гонконга.

Как рассказал руководитель исследования Майкл Чан Чи-вай, сам вирус может быть менее патогенным, однако уровень его заразности может очень негативно сказаться на статистике смертей.

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