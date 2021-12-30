Медики поделились точными данными о заразности штамма Омикрон
- 30.12.2021, 13:59
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Исследование было проведено специалистами медицинского факультета Университета Гонконга.
Штамм Омикрон был обнаружен не так давно на территории ЮАР. Он успел распространиться по всему миру довольно быстро и уже начал вытеснять другие штаммы. И вот ученые выяснили, что этот вариант заразнее штамма Дельта в 70 раз.
Исследование было проведено учеными с медицинского факультета Университета Гонконга.
Как рассказал руководитель исследования Майкл Чан Чи-вай, сам вирус может быть менее патогенным, однако уровень его заразности может очень негативно сказаться на статистике смертей.