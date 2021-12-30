Белорусов много – желание одно 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

30.12.2021, 14:00

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фото: РАДЫЕ СВАБОДА

Дед Мороз в правильных цветах и за нас.

Желание #1

Подбирается Новый год. К сожалению, не всего удалось добиться. Вернее, не удалось добиться главного. В то же время белорусов ломали через колено, но не смогли победить. Мы упрямы и последовательны: нам не по пути с фашистской хунтой. Страница не перевернута и уже не будет перевернута никогда.

Этот год был сложным и для хунты. У них нет никакого света в конце тоннеля. Самолет и мигранты закрыли последние форточки. Они вынуждены продолжить репрессии, и боятся рецидива протестов. Потому что знают, что вторая волна снесет их на свалку истории. А самые ярые пройдут через большой открытый судебный процесс за преступления против человечности, геноцид и убийства.

Много разговоров, стоит ли вообще отмечать Новый год в таких условиях. Правильный ответ дал Прокопьев: стоит, если воспринимать его как короткий привал перед решающей битвой.

А еще Новый год - это время чудес, когда сбываются самые заветные желания. Давайте загадаем одно самое важное желание. Давайте расскажем об этом друг друга и в ваших социальных сетях. Белорусам сейчас запретили многое, но не мечтать.

Сообщите о том, что вы такое желание загадали в социальных сетях. Поставьте аватарку. Или проявите свою активность еще как-то – мы же креативные ребята и девчонки. Да, Жози?

Воспользуйтесь моментом и расскажите в семейном кругу или на встрече с друзьями про ваше желание. Расскажите в красках. Расскажите, какой может быть ваша Новая Беларусь. Расскажите, какой может быть жизнь ваших родителей. Это хорошее упражнение и хороший аутотренинг. И хорошая альтернатива профсоюзным подачкам, пьянкам и елках за наши с вами деньги.

Не бойтесь, если это желание озвучить, то это не будет означать, что оно никогда не сбудется. Наоборот, она сбудется всенепременно. И только от нас зависит, насколько быстро настанет этот самый момент, когда в белорусских городах закончится шампанское.

Уверены, что этот флешмоб подхватят и детишки – и те, что ходят в начальную школу, и что, что постарше и сидят в «Тиктоке». Во всяком случае, пацаны Ника уже давно загадывают не конструктор «Лего», а девчонки Майка мечтают выйти замуж в белом платье, в котором найдется место красному.

Если кто-то поможет организовать рамки для Facebook или маски для Instagram, наша четверка обещает выслать бутылку хорошего шампанского, которое можно будет откупорить по важному поводу.

Белорусов много – желание одно. Тем более Дед Мороз в правильных цветах и за нас.

Дзинь-дзинь!

И это не только звон бокалов, но и будильник для вора, который крадет у нас с вами время. Подробнее об итогах визита в Сочи – скоро.

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