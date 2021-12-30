В Беларуси изменили правила приема в лицеи 1 30.12.2021, 14:09

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Что ждет абитуриентов в новом году?

В Беларуси вступило в силу постановление № 243. Документ опубликован на Национальном правовом портале, на это обратил внимание dev.by. В нем прописаны изменения при поступлении в лицеи. Вот главные:

— заявления на поступление в 10-е классы всех лицеев подаются с 12 по 15 июня. Это правило теперь касается и Лицея БГУ, куда раньше будущие абитуриенты приносили заявки с 1 марта по 1 мая;

— вступительные экзамены в лицеях также будут проходить в одно время — с 16 июня по 1 июля. Раньше их проводили с 16 по 21 июня, а в Лицее БГУ с 10 по 31 мая;

— вступительные испытания в лицеи теперь будут проводить только письменно. На выполнение заданий — не более трех часов. Раньше экзамены могли проходить еще в устной форме, а также устно + письменно;

— задания для поступления в лицеи, а также критерии оценки теперь будет разрабатывать РИКЗ (который готовит ЦТ). Раньше этим занимались отделы образования облисполкомов и Мингорисполкома, а для лицея БГУ — сам БГУ;

— интересно, что готовые работы абитуриентов приемной комиссии теперь необходимо до проверки отсканировать и передать в РИКЗ. Здесь они будут храниться до 1 сентября. Оригиналы же работ до этой даты будут находиться в самом учебном заведении;

— зачислять в лицеи будут на основании «критериев оценивания заданий РИКЗом» (сами критерии в документе не приводятся) и «положительных оценок». Положительными считаются отметки от 6 баллов и выше;

— те, кто не смог поступить в лицей сразу, могут попасть на вакантные места, если они останутся после основного набора. Донабор пройдет с 11 по 17 августа.

В новом документе есть еще один любопытный пункт. Он касается классов, где некоторые предметы изучают на повышенном уровне. Раньше, чтобы учится в таком классе, детям нужно было желание, 7 баллов по выбранным предметам и общий средний балл не ниже 6. Теперь же средний балл для попадания в такие классы увеличили до 7.

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