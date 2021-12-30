В России обнаружили сговор крупнейшиx металлургическиx компаний 5 30.12.2021, 14:17

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иллюстрационное фото: ТАСС

Металлурги против федералов.

Федеральная антимонопольная служба ФАС России нашла в действиях ММК, НЛМК и "Северстали" нарушение антимонопольного законодательства - по данным ведомства, компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский стальной прокат в РФ с января 2021 года, сообщила служба в среду. Металлурги заявили о необоснованности заключения ФАС и готовности отстаивать свою позицию, пишет finanz.ru.

"После всестороннего изучения обстоятельств дела, доказательств и доводов, представленных всеми участниками дела, комиссия [ФАС - прим. ТАСС] пришла к выводу, что с января 2021 года ПАО "Северсталь", ПАО "ММК", ПАО "НЛМК" установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны", - говорилось в сообщении ФАС.

В ведомстве также отметили, что имеют доказательства того, что металлурги устанавливали внутренние цены на прокат выше экспортных. При этом, по данным ФАС, цены компаний на прокат увеличились несоразмерно изменению их производственных расходов.

Сталелитейщики вправе представить свои пояснения и доводы до окончания рассмотрения дел в отношении них и оглашения резолютивной части решений по ним, говорилось в сообщении антимонопольной службы. Следующие заседания по делам в отношении ММК и "Северстали" назначены на 20 января 2022 года, в отношении НЛМК - на 21 января.

Реакция компаний

В НЛМК, ММК и "Северстали" заявили, что не согласны с заключением ФАС.

"НЛМК изучает полученные материалы и продолжит отстаивать свою позицию в рамках рассмотрения дела и, если будет необходимость, в суде," - сказал представитель компании.

В "Северстали" подчеркнули, что цены компании на прокат на российском рынке не превышали экспортных.

"Аргумент ведомства о том, что цены на прокат "Северстали" в РФ начиная с января 2021 года были выше, чем за рубежом, не соответствует действительности, - сказали в пресс-службе сталелитейщика. - Более того, это не может быть основанием для обвинений в нарушении законодательства, так как цены на сталь являются рыночными и носят волатильный характер".

ММК в свою очередь заявил, что продолжит доказывать ФАС обоснованность своего ценообразования.

"В течение всего 2021 года компания работала в самом тесном контакте с антимонопольным ведомством и, по мнению корпоративных юристов, предоставила исчерпывающие доказательства того, что ММК не является доминирующим продавцом на рынке плоского проката и не нарушает антимонопольное законодательство, - сказал представитель ММК. - Компания продолжит участвовать в рассмотрении дела и аргументированно доказывать ФАС экономическую обоснованность своего ценообразования и приверженность принципам честной конкуренции".

Штрафы в отношении "Северстали", НЛМК и ММК могу составить сотни миллионов рублей, считает руководитель группы специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Анастасия Чередова.

"Каждой из компаний грозит оборотный штраф до 15% от выручки, полученной от реализации горячекатаного плоского проката за 2020 год - год, предшествующий выявлению нарушения, - сказала Чередова. - Помимо штрафов, компаниям, скорее всего, будут выданы предписания об установлении экономически обоснованных цен на горячекатаный прокат. Подобные предписания создают не меньше сложностей, чем оборотные штрафы".

История вопроса

В апреле ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на этот вид продукции.

В ведомстве сообщали о том, что цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался. Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

Согласно информации ценового агентства Fastmarkets, цена на горячекатаный стальной лист толщиной 4 мм выросла с 58 тыс. рублей за тонну на условиях поставки CPT (Carriage paid to, "перевозка оплачена до" - прим. ТАСС) Москва, включая НДС, в начале января 2021 года до 105-106 тыс. рублей за тонну в конце июня, после чего цены стали снижаться. Таким образом, рост за шесть месяцев составил 82%.

Экспортная цена на горячекатаный стальной рулон из СНГ, по данным агентства, выросла с $755-760 за тонну на условиях поставки FOB (Free on board, "свободно на борту" - прим. ТАСС) Черное море в начале января до $1085-1125 за тонну в конце мая, после чего цены начали снижаться. Таким образом, рост за пять месяцев составил 46%.

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