Александр Невзоров о Лукашенко: Неумный товарищ, ему бежать надо срочно 21 30.12.2021, 15:00

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Александр Невзоров

Когда белорусская волна вскипит и поднимется, это цунами снесет трусливого диктатора.

Российский публицист Александр Невзоров высказался о ситуации в нашей стране.

- Тут у нас еще появилась Конституция Беларуси. Конституция – это вообще очень интересный жанр, - сказал Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы». - Трудно добиться, чтобы в этом жанре одновременно сконцентрировалась бы провинциальность, глупость и трусость, но получилось ведь. Это шедевр. Это абсолютнейшая бессмыслица, абсолютно пустое занятие».

Потому что, по словам публициста, «если Беларусь продолжит свое существование лежа, придавленное омоновским коленом, то ей совершенно пофиг, какая у нее Конституция, она ее даже никогда не увидит».

«Но если она соберется снести режим, то снесет вместе с этой конституцией, не читая эти смешные статьи и параграфы. Единственно, там абсолютно отлита в бронзе, сделана монументом личная, персональная трусость Лукашенко. Он там требует гарантий. Что бы он ни натворил за период президентства, он требует, чтобы это никогда не было наказано.

Ему, конечно, бежать надо срочно, потому что если он думает, что с цунами можно заключить договор… Вот эту палочку, пожалуйста, не ломайте, а этот домик не смывайте. И когда белорусская волна вскипит и поднимется, он думает, что он сможет сидеть на побережье в шезлонге и быть уверенным, что этот договор с цунами будет соблюден. Он, конечно, исключительно неумный товарищ и оказывается, еще предельно наивный», - резюмировал Невзоров.

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