«Беспроигрышная» формула Анкары 3 30.12.2021, 15:03

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Реджеп Тайип Эрдоган

Как Турция планирует расширять свое присутствие в Африке.

Недавний саммит партнерства Турция – Африка проходил в условиях серьезного экономического кризиса в Турции и рекордного падения курса лиры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган испытывает давление внутри страны и надеется, что укрепление партнерства с Африкой решит некоторые проблемы Турции, пишет ipg-journal.io.

Практически все опросы показывают, что на выборах, запланированных на 2023 год, ни у Эрдогана, ни у правящей партии не будет хороших шансов остаться у власти. В начале карьеры Эрдогана было принято считать, что он способен творить экономические чудеса. Спустя почти два десятилетия уже мало кто верит в него, включая его основных сторонников. Но Эрдоган продолжает бороться за политическое выживание.

В конце ноября президент Турции заявил: «Мы перешли на новую экономическую модель. Мы добьемся экономического роста, основанного на производстве. Будем привлекать иностранных инвесторов. Так выросла китайская экономика». Согласно его плану, низкие процентные ставки или «дешевые деньги» увеличат производство и занятость. Предполагается, что резкое обесценивание турецкой лиры привлечет инвесторов и составит конкуренцию другим экспортерам.

В другой раз президент пообещал своим депутатам, опасавшимся трудностей с убеждением электората, что через шесть месяцев «они начнут пожинать плоды», и «граждане тоже это почувствуют». Между тем правительство должно действовать быстро, чтобы получить быстрые результаты.

Турция намерена почти удвоить объем двусторонней торговли с Африкой с $25,3 млрд в прошлом году до $50 млрд, а позже повысить его еще больше – до $75 млрд

Первый запрос Эрдогана на прямые инвестиции был беспроигрышной ставкой: он поехал к своему ближайшему союзнику, в богатую газом страну Персидского залива – Катар. Хотя информация не публиковалась, нетрудно догадаться, что Эрдоган вернулся не с пустыми руками. Во время валютного кризиса 2018 года Анкара получила от Катара $15 млрд инвестиций и ссудную поддержку. У этих двух стран есть история сотрудничества: Турция держит там военную базу с 2015 года и встала на сторону Катара во время эмбарго 2017-2020 годов, введенного тремя другими странами Персидского залива.

Не меньше Эрдогану повезло и с поиском нового рынка. Сейчас ему не нужно никуда ехать, поскольку к нему на Третий саммит партнерства Турция – Африка прибыл с визитом большой рынок с огромным потенциалом. Турция уже давно развивает связи с континентом. После того как в 2008 году Анкара была объявлена стратегическим партнером, ее активность еще более возросла, деятельность диверсифицировалась, и она стала прилагать значительно больше усилий, чтобы расширить свое влияние.

В настоящее время у Турции 43 посольства на континенте с 54 странами; турецкий национальный авиаперевозчик THY обслуживает более 60 различных направлений в 39 странах, а сам Эрдоган посетил 30 африканских стран – больше, чем любой руководитель неафриканской страны. Но когда дело доходит до экономики, цифры не настолько впечатляют: Турция намерена почти удвоить объем двусторонней торговли с Африкой с $25,3 млрд в прошлом году до $50 млрд, а позже повысить его еще больше – до $75 млрд. Об этом Эрдоган заявил, вернувшись из поездки по трем странам Африки в октябре.

В настоящее время Египет является единственной африканской страной среди 15 ведущих торговых партнеров Турции. Несмотря на ухудшение политических отношений, объем торговли между двумя странами в прошлом году превысил $5 млрд. В том же году Алжир стал вторым по величине торговым партнером Турции на континенте с товарооборотом в $4,2 млрд, а Марокко и Ливия заняли третье и четвертое места с объемами торговли $2,7 млрд и $2,3 млрд соответственно. А двусторонняя торговля со странами к югу от Сахары в 2020 году составила $10 млрд, при этом список возглавила Нигерия.

Гуманитарный подход в сочетании с исламскими и историческими связями или антиколониальным дискурсом все еще используется правительством Турции в других странах.

Для Турции, особенно для ее президента, Африка выполняет гораздо большую роль, чем видно из цифр. В 2011 году в условиях ужасающего голода Эрдоган стал первым неафриканским лидером за два десятилетия, посетившим раздираемую войной столицу Сомали. В Анкаре сразу же запустили инициативу по оказанию помощи, и с того времени Турция помогала Сомали на каждом этапе масштабного процесса развития государства.

Этот гуманитарный подход в сочетании с исламскими и историческими связями или антиколониальным дискурсом все еще используется правительством в других странах. Именно так Турция приобрела широко разрекламированную репутацию доброжелательного и справедливого партнера.

«Беспроигрышная» формула Анкары на этом не заканчивается. Самая большая зарубежная военная база Турции расположена в Сомали, где турецкие вооруженные силы обучают сомалийских солдат. Будь то военные учения или так называемая дипломатия дронов – похоже, речь идет о развитии сектора безопасности. Одна из основных причин, по которой правительство не захотело прекращать свое военное присутствие в Ливии, может заключаться в том, что такой подход лучше соответствует его региональным и глобальным прогнозам распределения силы.

Саммит в Стамбуле проходил в городе, где встречаются два континента, а Эрдоган пытается добавить к этому сочетанию еще один – Африку. В своем обращении он критиковал бывших колонизаторов Африки и местную оппозицию в этих странах как их пособников, а также структуру Совета безопасности ООН, в котором право вето дано лишь пяти из его (постоянных) членов, а именно: Китаю, Франции, России, Великобритании и США.

Но не факт, что его слова привлекли достаточно внимания среди населения, как бы он ни надеялся на обратное. Почему? Потому что большинство людей либо заняты подсчетом мелочи в кармане, чтобы понять, на что ее хватит, либо в отчаянии, потому что у них нет денег ни на что.

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