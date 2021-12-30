Как не опьянеть на Новый год? 11 30.12.2021, 15:06

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Диетолог напомнил простые правила.

Диетолог Елена Соломатина напомнила, что делать перед новогодним застольем и во время праздника, чтобы не опьянеть, пишет telegraf.plus. Или пьянеть медленнее, не теряя легкости движений и языка.

«Это поможет печени «проснуться» и начать заранее вырабатывать необходимые ферменты. Также необходимо тщательно спланировать, что именно вы будете пить. Напитки должны быть исключительно из одного сырья: пшеницы, винограда или более необычных исходных продуктов. Смешивать не стоит», — напоминает врач.

А от каких закусок нужно отказаться? От мяса под майонезом, сыров и шпрот.

«Это создает дополнительную нагрузку на организм и способствует интоксикации. Сладости есть тоже не нужно — их организм начнет перерабатывать в первую очередь, а алкоголь задержится», — поясняет диетолог свой список.

Закусывать лучше несладким и легким: картофельным салатом, легкой нарезкой, курицей, рыбой, икрой. Но не на хлебе!

«Обычно берут белый батон, намазывают маслом, сверху икру и едят такой бутерброд. Масло в нем обволакивает слизистую, не давая алкоголю впитаться, но эта пленка рано или поздно порвется, а человек, думающий, что просто не пьянеет, получит всю накопившуюся дозу в один момент. Зато с яйцом икра сочетается отлично», — добавила диетолог.

И еще — «растягивать» алкоголь, больше двигаться и чаще выходить на свежий воздух — хотя бы на балкон «за компанию» с курильщиками.

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