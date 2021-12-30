В Беларуси отменяют «упрощенку» для индивидуальных предпринимателей

В Беларуси отменяют «упрощенку» для индивидуальных предпринимателей6
- 30.12.2021, 15:09
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Новая норма начнет действовать с 1 января 2022 года.
Министерство по налогам и сборам запретило применять упрощенную систему налогообложения большинству индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги. Но не всем.
Исключение, сообщается на сайте ведомства, сделано для:
— туристической деятельности;
— деятельности в сфере здравоохранения;
— деятельности сухопутного транспорта;
— услуг по общественному питанию;
— деятельности в области компьютерного программирования.
Всем остальным ИП с 1 января придется уплачивать подоходный налог с физлиц «в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности». Его размер составляет 16%.
И лишь некоторые категории предпринимателей — те, кому будут поступать заказы исключительно для бытовых, семейных или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности — смогут перейти на уплату единого налога.
Ввести изменения для предпринимателей и, в частности, повысить налоги предложил Комитет госконтроля в феврале текущего года.