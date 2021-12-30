Фигурантов «Сахарного дела» приговорили к большим срокам в колонии 9 30.12.2021, 15:21

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Расследование дела длилось больше года.

В суде Заводского района Минска огласили приговоры фигурантам «сахарного дела». Самый большой срок получил бывший директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович — 13 лет, остальным присудили от 7 до 11 лет, сообщает zerkalo.io.

Фигурантов дела признали виновными в получении либо даче взятки в особо крупных размерах. В материалах дела фигурировали суммы от 3 до 50 тысяч долларов.

Бывший директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович получил 13 лет колонии. Бывший директор Белорусской сахарной компании (Москва) Дмитрий Кириллов — 7,5 лет.

Экс-директору Жабинского сахарного завода Виктору Миронову, экс-директору Слуцкого сахарорафинадного комбината Николаю Пруднику и бывшему директору Скидельского сахарного комбината Дмитрию Егорову назначили наказание в виде 11 лет. Бывший топ-менеджер Жабинковского сахарного завода Андрей Гладкий получил 8 лет. Московского бизнесмена Сергея Каноненко приговорили к семи годам, пишет издание.

Суд постановил взыскать с некоторых обвиняемых 11 миллионов рублей «необоснованно приобретенной выгоды».

Восемь из десяти обвиняемых до суда находились под стражей.

Еще одного фигуранта дела на скамье поlсудимых не было — это теперь уже бывший замначальника ГУБОПиК Владимир Тихиня, которого в КГБ называли покровителем коррупционной схемы и самым опытным ее участником.

«Сахарное дело»

Суд по делу о взятках в сахарной отрасли начался в июле. Но сама история длится вот уже почти два года. 24 января 2020-го самолет «Белавиа», который летел в Мюнхен, развернули и посадили в Гродно из-за «технической неисправности». А как только он приземлился, надели наручники на нескольких его пассажиров. По словам свидетелей задержания, среди них был директор как минимум одного сахарного комбината. Вскоре стало известно, что на работу не вышли несколько высокопоставленных менеджеров сахарных заводов.

В начале февраля в КГБ подтвердили, что возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взяток. Стало известно о задержании директоров четырех сахарных заводов: Михаила Криштаповича (Городейский комбинат), Виктора Миронова (Жабинковский сахарный завод), Николая Прудника (Слуцкий комбинат), Дмитрия Егорова (Скидельский завод). В СИЗО КГБ оказались также директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов и несколько бизнесменов. По делу проходил и бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Владимир Тихиня.

Силовые органы заявляли, что большая часть продукции сахарных заводов, отгруженной на экспорт Белорусской сахарной компании, уходила «подконтрольным посредникам». Но в итоге сахар возвращался на отечественный рынок и перепродавался дороже. «Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», — утверждали в КГБ. В специальной программе «Беларусь 1» заявляли, что из-за этой схемы в 2019 году Беларусь недополучила 70 млн долларов.

Дело комментировал и Лукашенко. «Такого в Беларуси еще не было. Что сделали эти дельцы: они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Обычная „прокладка“. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов», — возмущался он. Оказалось, что разворачивали самолет и проводили задержания по его «жесткой команде».

В августе 2020 года появилась информация о том, что Владимир Тихиня, которому вменяли подстрекательство к даче взятки и подстраховку «сахарной мафии», вышел на свободу — ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Хотя до этого его называли самым опытным в преступной схеме.

— Владимир Тихиня сообщал участникам преступной группы сведения о проводимых в отношении них другими правоохранительными органами следственно-оперативных мероприятиях. Давал советы по соблюдению мер конспирации, зачистке следов противоправной деятельности, — рассказывал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире «Беларусь 1».

Также сообщалось, что мера пресечения была изменена директору Слуцкого сахарорафинадного комбината Николаю Пруднику.

Расследование дела длилось больше года.

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