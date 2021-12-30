Ученые: Для защиты от COVID-19 может потребоваться две-три прививки в год

Ученые: Для защиты от COVID-19 может потребоваться две-три прививки в год3
- 30.12.2021, 15:21
- 2,932
Что показали новые исследования?
Исследования британского Агентства здравоохранения свидетельствуют, что для защиты от коронавирусной болезни COVID-19 может потребоваться две или три прививки ежегодно.
Как передает «Укринформ», об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что такие результаты исследований были опубликованы британским ведомством здравоохранения на основании данных о 147 597 заражениях штаммом «Дельта» и 68 489 случаев «Омикрона».
Эти исследования показали, в частности, что бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna имеют эффективность до 90% от симптоматического заболевания в результате заражения Дельтой в течение по меньшей мере девяти недель. Эффективность этих двух вакцин от симптоматического заболевания после заражения Омикроном может быть ниже на 30% и снижаться после девяти недель. В агентстве заявляют, что для более долгосрочной «картины» необходимо дальнейшее изучение болезни.
СМИ отмечает, что в Израиле уже начали кампанию по вакцинации второй бустерной дозой. В Великобритании сейчас также рассматривают такую возможность. О необходимости регулярной вакцинации заявляют и австралийские ученые.
«Скорее всего, имеется необходимость в регулярных бустерных дозах. Скажем, нужно будет прививать бустером два или три раза в год», - рассказал журналистам профессор Кертинского университета Джая Дантас.