Ученые: Для защиты от COVID-19 может потребоваться две-три прививки в год 3 30.12.2021, 15:21

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Что показали новые исследования?

Исследования британского Агентства здравоохранения свидетельствуют, что для защиты от коронавирусной болезни COVID-19 может потребоваться две или три прививки ежегодно.

Как передает «Укринформ», об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что такие результаты исследований были опубликованы британским ведомством здравоохранения на основании данных о 147 597 заражениях штаммом «Дельта» и 68 489 случаев «Омикрона».

Эти исследования показали, в частности, что бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna имеют эффективность до 90% от симптоматического заболевания в результате заражения Дельтой в течение по меньшей мере девяти недель. Эффективность этих двух вакцин от симптоматического заболевания после заражения Омикроном может быть ниже на 30% и снижаться после девяти недель. В агентстве заявляют, что для более долгосрочной «картины» необходимо дальнейшее изучение болезни.

СМИ отмечает, что в Израиле уже начали кампанию по вакцинации второй бустерной дозой. В Великобритании сейчас также рассматривают такую возможность. О необходимости регулярной вакцинации заявляют и австралийские ученые.

«Скорее всего, имеется необходимость в регулярных бустерных дозах. Скажем, нужно будет прививать бустером два или три раза в год», - рассказал журналистам профессор Кертинского университета Джая Дантас.

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