Как будет ходить транспорт в Минске на Новый год: самый полный список 1 30.12.2021, 15:35

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Некоторые маршруты 31 декабря и 1 января отменят вовсе.

На новогодние праздники транспортники подготовили много изменений в работе минских автобусов-троллейбусов-трамваев-метро. Если кратко, то общественный транспорт будет ходить всю ночь. Но какие-то маршруты 31 декабря и 1 января отменят вовсе. The Village Беларусь приводит полный список изменений.

Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января)

Запланирована работа 28 автобусных маршрутов, 10 троллейбусных, двух трамвайных. Наземный транспорт будет ходить всю ночь С 0:00 ДО 05:00 с интервалами от 10 до 60 минут. Вот полный перечень маршрутов и интервалов.

Автобусы:

№ 1 «Веснянка – Вокзал», интервал - 12 минут;

№ 22 «Ангарская-4 – Чижовка», интервал - 16 минут;

№ 26 «Восточная – Павлины Медёлки», интервал - 20 минут;

№ 36 «Кунцевщина – Тарасово», интервал - 40 минуты;

№ 42 «Сухарево-5 - Люцинская», интервал - 16 минут;

№ 44 Карастояновой – ст. Ждановичи», интервал - 25 минут;

№ 53 «Дружная - Ландера», интервал - 30 минут;

№ 54 «Запад-3 – ст.м. Спортивная», интервал - 20 минут;

№ 69 «Вокзал – Масюковщина», интервал - 20 минут;

№ 71 «ст.м. Тракторный завод – Степянка», интервал - 25 минут;

№ 72 «Шабаны – ст.м. Могилевская», интервал - 16 минут;

№ 73 «Серова – Лебяжий», интервал - 20 минут;

№ 74С «Малиновка-4 – Городской Вал», интервал - 20 минут;

№ 85С «Дружная – Гатово», интервал - 30 минут;

№ 95 «Калиновского – Степянка», интервал - 20 минут;

№ 100 «Славинского – Аэропорт «Минск-1», интервал - 10 минут;

№ 105 «Карастояновой – Зацень», интервал - 60 минут;

№110 «АС Автозаводская — Сосны», интервал – 25 минут;

№ 112С «АС Автозаводская – Сокол», интервал - 37 минут;

№ 115Э «Вокзал – Тубдиспансер», интервал - 30 минут;

№ 132 «Малиновка-4 – Щомыслица», интервал - 60 минут;

№ 135 «Новая Боровая – ст.м. Уручье», интервал – 20 минут;

№ 139 «Калиновского – Танковая», интервал - 20 минут;

№ 147 «Малиновка-4 – Брилевичи», интервал - 15 минут;

№ 149 «Запад-3 – ст.м. Кунцевщина – Люцинская», интервал - 20 минут;

№ 159 «Запад-3 – Каменная горка-5», интервал - 15 минут;

№ 162 «Карбышева – Цна», интервал - 60 минут;

№ 169 «Уручье-2 – ж/д ст. Колодищи», интервал - 30 минут;

Троллейбусы:

№ 1 «Зеленый Луг- 7 – ст.м. Московская», интервал - 15 минут;

№ 6 «Лошица-2 – Вокзал», интервал - 15 минут;

№ 20 «Серебрянка – Вокзал», интервал - 16 минут;

№ 27 «Курасовщина – Дружная», интервал - 15 минут;

№ 29 «Калиновского – ст.м. пл. Ф.Богушевича», интервал - 20 минут;

№ 53 «Малиновка-4 – ДС Зеленый луг-7», интервал - 16 минут;

№ 57 «Сухарево-5 – Городской Вал», интервал - 17 минут;

№ 60 «Ангарская-4 – ст.м. Могилевская», интервал – 16 минут;

№ 90 «АС Юго-Западная – Семеняко», интервал - 15 минут;

№ 92 «Карастояновой – Чижовка-6», интервал - 20 минут.

Трамваи:

№ 4 «Озеро – пл. Мясникова», интервал – 20 минут;

№ 6 «Серебрянка – Зеленый Луг», интервал - 12 минут.

Схема всех ночных маршрутов в новогоднюю ночь:

Метро:

31 декабря метро будет работать по графику пятницы, а 1 и 2 января – по графику воскресенья.

В новогоднюю ночь работа метрополитена будет организована до 4:00. Закрытие на вход станций «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) произойдет в 4:15. Интервал движения поездов с 00:00 до 4:15 1 января 2022 года на 1-ой и 2-ой линиях метро составит 6 минут, на 3-ей линии – 10 минут. 1 января 2022 года метрополитен начнет работу, как обычно, в 5 часов 30 минут.

Какие маршруты отменят:

31 декабря

Поздно вечером 31 декабря в связи с изменением режимов работы крупных промышленных предприятий отменят отдельные рейсы:

— по автобусному маршруту № 29 отправлением от «Карастояновой» в 23:32; от «Кунцевщина» в 00:28;

— по троллейбусному маршруту № 39 отправлением от «Юго-Запад» в 23:19; от остановочного пункта «Саперов» в 23:55;

— по троллейбусному маршруту № 77 отправлением от «Сухарево-5» в 23:20; от остановочного пункта «Саперов» в 23:55;

— по автобусному маршруту № 97 отправлением от «Серова» в 23:15; от остановочного пункта «Малиновка-8» в 23:44;

— по автобусному маршруту № 98С отправлением от ст.м. «Могилевская» в 23:42.

1 января:

1 января отменят работу многих маршрутов в утренние и дневные часы.

На весь день

Автобусы №№ 66, 94С, 76э, 83э, 114С, 151э.

Маршрутка № 1312 «АС Автозаводская – Сокол».

С 06:00 до 08:00

Отдельные рейсы по автобуса №61 отправлением с о.п. «ст.м. Могилевская» в направлении ул. Селицкого в 06:28; от «Ангарская-4» в направлении ул. Селицкого в 07:10; отправлением с о.п. «Селицкого, 11» в направлении «Ангарская-4» в 06:53, 07:51.

С 06:00 до 10:00

троллейбусы №№ 30, 47, 51;

автобусы №№ 60, 96;

трамвай № 4.

С 06:00 до 14:00

Автобусы №№ 51, 71;

Троллейбусы №№ 12, 60.

мС 08:00 до 11:00

Автобус №119с.

Какие маршруты добавят:

1 января организуется работа автобусного маршрута № 134С.

Уменьшат число подвижного состава:

1 января будет уменьшено число самих автобусов, троллейбусов и трамваев на линиях.

На весь день

Автобусы №№130, 140.

С 06:00 до 10:00

на автобусных маршрутах № 17, 37, 52, 59, 69, 84, 85С, 95, 121, 169, 194с;

на троллейбусных маршрутах № 10, 14, 16, 27, 33, 52, 90;

С 06:00 до 14:00

На автобусных маршрутах №№ 9д, 19, 20С, 32С, 42, 57, 68, 74С, 99, 100, 103, 113С, 115Э, 139, 147, 159;

На троллейбусных маршрутах №№ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 19, 22, 29, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 44, 53, 64;

На трамвайных маршрутах №№ 1, 3, 6.

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