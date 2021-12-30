Как Brexit повлиял на экономику Великобритании и ЕС 3 30.12.2021, 15:54

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С какими трудностями столкнулись обе стороны?

После выхода Великобритании из Евросоюза обе стороны столкнулись с трудностями. С момента полного завершения отношений прошел ровно год - самое время подвести первые итоги.

Лондон прощался с Брюсселем долго и мучительно: с 2016 года, когда 52% британцев поддержали эту идею, и до 1 февраля 2020 года, когда Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии официально вышло из состава ЕС. Однако после этого был переходный период, который завершился ровно год назад, 30 декабря 2020-го. Как Brexit повлиял на экономику обеих сторон, рассказывает "Корреспондент.net".

Неудачная комбинация

В 2021 году все сектора экономики Великобритании столкнулись с одной проблемой: нехватка рабочей силы. Больше других пострадали отрасли, которые зависели от свободного передвижения граждан по территории Евросоюза.

Сочетание ограничений из-за COVID-19 и вступления в силу Brexit привело к тому, что многие европейцы уехали домой - и больше не вернулись, пишет Euronews.

В соответствии с новыми иммиграционными правилами Великобритании, которые вступили в силу 31 декабря 2020 года, граждане ЕС больше не пользуются преференциями - теперь специальная система начисления баллов предназначена для привлечения квалифицированных рабочих, независимо от того, из какой страны они приезжают.

Гостиницы и рестораны

Генеральный менеджер пятизвездочного отеля с видом на Букингемский дворец описывает сочетание Brexit и пандемии как "самый большой шторм", который он видел за более чем 30-летнюю карьеру.

Клиентам, которые хотели пообедать, попросту отказывали: из-за нехватки рабочих ресторан отеля иногда приходилось закрывать. И корень проблемы здесь именно в невозможности набирать сотрудников из других европейских стран, к чему отельный бизнес давно привык, отмечает управляющий.

Владелица ресторана в центре Лондона говорит, что прошедший год был "абсолютно травматичным", поскольку острая нехватка персонала в отрасли сказалась и на поставках.

"Очень тяжело с поставками, нет никаких гарантий, что что-нибудь придет, - сказала она. - Бывают дни, когда мы не получаем молоко или курицу - вообще. Просто непонятно, что делать".

Рабочие из ЕС давно считались основой индустрии гостеприимства в Лондоне. Представители отрасли обвиняют правительство: никто не подумал, кем заменить иммигрантов.

По последним официальным данным, в период с сентября по ноябрь количество вакансий в гостиничном секторе Великобритании составило 165 тысяч. По оценкам ведущего отраслевого исследования, оно достигает 188 тысяч человек.

Сельское хозяйство

Особенно сильно зависело от иностранных рабочих из ЕС сельское хозяйство Великобритании.

По данным Национального союза фермеров, в 2017 году почти все 70 тысяч сезонных рабочих, занятых на сборе фруктов и овощей, были из Восточной Европы. В следующем году в отчете Консультативного комитета по миграции шла речь о том, что 99% сезонных сельскохозяйственных рабочих были из стран ЕС.

Теперь многие были вынуждены вернуться домой. Управляющий фермой в северной Англии сказал изданию в марте, что большая часть его урожая нарциссов собрана не будет. "Самая большая проблема - это кадры, - пояснил он. - Сегодня у нас должно было быть 100-150 человек, но теперь осталось 25".

В ответ на продолжающееся давление со стороны отрасли правительство объявило, что схема, позволяющая сезонным рабочим из других стран временно работать на фермах, будет распространена и на декоративные растения, включая нарциссы.

Накануне Рождества власти также пообещали, что продлят эту схему на три года и выдадут в 2022 году 30 тысяч виз, а при необходимости - еще 10 тысяч. При этом количество выдаваемых виз "начнет сокращаться с 2023 года".

Ранее правительство отклоняло призывы увеличить количество временных виз до 30 тысяч. Из-за этого некоторые производители были вынуждены сократить планы посадки на 2022 год более чем на треть.

В стране запущена общенациональная кампания, призванная поощрять к такой работе британских граждан. Однако опросы показывают, что местные рабочие просто не считают привлекательной физический труд в сельской местности.

Мясо и молоко

Кризис в свиноводстве Великобритании привел к тому, что из-за нехватки водителей и рабочих на скотобойнях животные скапливаются на фермах, в результате многих приходится уничтожать.

Осенью также появились опасения, что на традиционном рождественском обеденном столе может возникнуть нехватка индеек. Правительство объявило о планах выдать до 5500 временных виз птицеводам, однако по состоянию на декабрь было выдано "пару тысяч".

В отчете Королевской ассоциации британских молочных фермеров говорится, что за последние пять лет у 63% фермеров возникли проблемы с набором рабочей силы.

Цепочка поставок

Перебои в цепочке поставок в конце лета привел к тому, что супермаркеты остались без запасов, а на заправках и вовсе были пустые прилавки. Причина в нехватке водителей - проблема, характерная и для некоторых других европейских стран, но особенно острая в Великобритании, где Brexit стал одним из способствующих факторов.

Правительство заявило, что будет выдавать больше временных виз водителям грузовиков за границей. До 5 тысяч человек будут допущены из-за границы и смогут остаться до конца февраля. Но, по оценкам транспортной отрасли, нехватка дальнобойщиков достигает 100 тысяч человек.

В Ассоциации автомобильных грузоперевозок назвали предложение о трехмесячной визе непродуманным - это как "бросить наперсток воды в костер".

Европейские отраслевые организации говорят, что многие водители нашли на континенте хорошую оплату и условия труда, а предложение в Великобритании не слишком привлекательно.

Социальная помощь

24 декабря правительство добавило социальных работников в список отраслей, где ощущается нехватка рабочей силы, разрешив принимать иностранных сотрудников по 12-месячным визам. Такие просьбы от представителей отрасли звучали еще с лета. После Brexit социальные работники из стран ЕС больше не имеют права автоматически работать в Великобритании и должны подавать заявление на получение визы.

В контексте нехватки рабочей силы правительство Бориса Джонсона постоянно ссылается на пандемию, а не на Brexit. Но в Консультативном комитете по миграции предупреждали, что более половины социальных работников приехали из ЕС в Великобританию для работы, и прекращение свободного передвижения усугубит проблемы с дефицитом людей в отрасли. Вместе с тем многие проблемы с персоналом возникли еще до Brexit, и сектор больше зависел от работников из-за пределов ЕС.

В 2020 году из Великобритании выехало на 94 тысячи граждан ЕС больше, чем прибыло, - это почти на 40% больше, чем в 2019 году.

Правительство обвиняет различные секторы экономики в чрезмерной зависимости от дешевой рабочей силы из ЕС в прошлом и утверждает, что сделало все возможное для помощи отраслям - теперь они должны думать, как привлекать местных рабочих. Brexit не может быть простым, но со временем все ощутят его преимущества, говорят в правительстве.

Поставки из ЕС

Европейские экспортеры тоже прочувствовали на себе последствия Brexit, однако не все от него проиграли.

Молочные фермеры из Бретани на северо-западе Франции поставили в 2021 году бретонского сыра и молочных продуктов в Великобританию на 58% меньше по сравнению с 2019 годом (2020-й специально исключили из статистики, чтобы не учитывать влияние пандемии). Экспорт говядины и свинины также значительно упал - на 43%, а птицеводства - на 4%.

Основные причины, по словам фермеров, - рост затрат и увеличение сроков доставки из-за новых правил. Особенно это сказалось на поставках свежего мяса и молока. Еще одна причина в том, что и сами британцы сократили экспорт, поэтому их продукция оставалась в стране.

Тем временем экспорт колбасных изделий из Бретани в Великобританию вырос на 51% за первые девять месяцев 2021 года по сравнению с двумя годами ранее; экспорт свежих овощей увеличился на 42%, овощных продуктов - на 63%.

Поставщики объясняют это все той же нехваткой рабочей силы в Великобритании: на полях гнили овощи, поскольку их некому было собирать, и в результате пришлось увеличить импорт. Украина, к слову, за десять месяцев 2021 года нарастила экспорт плодовой продукции в Великобританию в 2,4 раза - до рекордных 4,9 миллиона долларов.

Brexit больше ударил по мелким поставщикам из стран ЕС, тогда как у крупных производителей дела идут гораздо лучше. Хотя они и признают, что после Brexit процесс усложнился, но в целом ситуация неплохая.

Согласно отчету Европейской комиссии, стоимость агропродовольственного экспорта ЕС в Великобританию за первые восемь месяцев 2021 года практически не изменилась по сравнению с тем же периодом предыдущего года - всего на 116 миллионов евро, или на 0,4%.

Голландцы в свою очередь жалуются на запрет поставки картофеля в Великобританию. Раньше они отправляли в эту страну около 18 тысяч тонн в год, что составляло более половины от общего объема экспорта страны - в основном для приготовления знаменитых fish and chips, рыбы с жареным картофелем.

Голландские сельхозпроизводители объясняют это плохими отношениями между Великобританией и ЕС и отсутствием политической воли, обвиняя стороны в неспособности найти решение и вновь открыть границы для взаимной торговли, которая существовала последние 40 лет. По их мнению, Еврокомиссия не проявила достаточной гибкости в этом вопросе.

В начале 2022 года должна заработать схема помощи европейским предприятиям, чтобы те могли справиться с последствиями Brexit. ЕС создал для этого специальный фонд в размере 5 миллиардов евро. А сами производители тем временем открывают для себя новые рынки.

По последним данным Великобритании, импорт из ЕС за первые девять месяцев 2021 года упал на 8,4% по сравнению с 2020 годом и на 10,8% по сравнению с 2019 годом. Экспорт Великобритании в ЕС показал гораздо худшие результаты.

В 2022 году экспортеры из ЕС столкнутся с дополнительной проблемой в связи с постепенным введением британских импортных требований и мер контроля. Тем не менее, Великобритания остается основным направлением для экспорта агропродовольственных товаров ЕС, ведь страна закрывает около половины своих потребностей в продовольствии импортом. Европейские производители понимают: британский рынок слишком велик, чтобы его игнорировать.

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