Названы десять лучших сериалов 2021 года 4 30.12.2021, 16:23

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Сатира на злобу дня и неожиданный психологизм от Marvel.

Сатира на злобу дня, неожиданный психологизм от Marvel, депрессия из глубинки. «Корреспондент.net» рассказывает о самых примечательных шоу года. Сериалы расположены в произвольном порядке.

Мейр из Исттауна, HBO

Загнанная на работе и дома Мейр Шиэн - сыщица-неудачница, которой весь город не может простить нераскрытое преступление. Год назад она не справилась с крупным делом и теперь ловит эксгибиционистов, перевоспитывает мелких хулиганов и успокаивает мнительных пенсионеров.

Бывший муж живет с другой женщиной в доме напротив. И все вокруг напоминают Мейр, как однажды она спасла Исттаун, забросив решающий мяч в школьном матче по баскетболу (c тех пор прошла целая жизнь).

Однако уже в финале первого эпизода у героини вновь появляется шанс всех удивить: найден еще один труп и дело нужно раскрыть.

Сериал, вслед за Настоящим детективом доказывающий, что лучшие истории о сыщиках - не про криминал, а про выяснение отношений со временем, памятью и судьбой. Это борьба с прошлым за будущее, которая позволяет увидеть в детективном сюжете бесконечное количество других, куда более глубоких историй.

Ванда/Вижн, Marvel

Самым радикальным экспериментом студии-гиганта Marvel в 2021 году оказался сравнительно малобюджетный псевдоситком.

Выжившая после апокалипсиса пара супергероев, андроид Вижн и владеющая магией Алая Ведьма, поселяется в идиллическом американском городке, чтобы вести жизнь обывателей: подстригать газон, ходить за покупками, растить детей. Разумеется, все это неспроста.

Создатели сериала проводят зрителя через чистилище нескольких десятилетий американского популярного телевидения, постепенно обнажая истинный сюжет сериала: переживание утраты близкого и трансформацию травмы.

Впечатляет эмоциональная и даже философская глубина этого произведения, выросшего из относительно банального развлекательного кинокомикса.

Белый лотос, HBO

Сериал рассказывает о белых американских богачах, которые проводят отпуск в одном из гавайских отелей.

Изначально продвигаемый в качестве мини-сериала проект стал неожиданным хитом, из-за чего канал продлил Белый лотос на второй сезон - теперь он трансформируется в антологию с разными сюжетами в каждом сезоне.

Сериал совмещает в себе увлекательный сюжет и потрясающе точную сатиру на современные порядки. Отдельным хитом стала музыкальная тема Кристобаля Тапии де Веера на титрах сериала - ей в любви признавались актриса Сара Полсон и брат Билли Айлиш Финнеас.

Это грех, HBO

Сценарист и шоураннер Расселл Т.Дэвис (первые сезоны обновленного Доктора Кто) в художественной манере описал свою молодость в гей-комьюнити Лондона 1980-х и как его значительную часть поглотил СПИД, на тот момент никому неизвестного вируса.

Это горький и трагичный, но в то же время полный жизни рассказ о молодости, обещавшей много, но сгоревшей быстро.

Локи, Marvel

Изобретательный и глубокий сериал, который может увлечь даже тех зрителей, кому фильмы Marvel казались либо чересчур эпическими, либо слишком наивными. Но при этом его события происходят в альтернативной вселенной, а герои и злодеи то и дело путешествуют во времени.

Сериал заставляет рефлексировать героя, который прежде злодействовал на автопилоте - просто потому, что такова его роль. Все начинается с того, что самый свободолюбивый персонаж из вселенной Marvel вдруг оказывается в кандалах - в самом унизительном для себя положении.

А затем в Управлении Временными Изменениями скандинавский бог-плут попадает в некий архив, где ему дают под другим углом посмотреть на самые важные сцены из своей жизни - и комедия вдруг становится драмой.

А еще у Локи вот-вот отберут веру в то, что его воля уникальна: кажется, главный в космосе бунтарь всю жизнь был марионеткой судьбы.

Полуночная месса, Netflix

Мини-сериал про депрессивную американскую глубинку, опасных фанатиков, алкоголизм и... не будем спойлерить. Полуночная месса впечатляет прекрасно выписанными персонажами и катарсисом в финале.

Сериал будто бы собрана нейросетью по запросу "Стивен Кинг". Однако создатель сериала писал сценарий по своему опыту избыточного пристрастия к алкоголю и взросления в католической среде.

Станция Одиннадцать, HBO

В череде культурных явлений про вирусы в пандемийную эпоху этот сериал, наверное, самый оптимистичный и жизнеутверждающий. А еще самый ладно скроенный, потому что все в нем, на удивление, работает не по правилам.

Убийство в одном здании, Hulu

Убийства в одном здании» стал самым просматриваемым комедийным сериалом диснеевского стриминга Hulu. И не просто так. Очарования центрального трио Стива Мартина, Мартина Шорта и Селены Гомес уже достаточно для неплохого развлечения, однако в этом случае к ним прилагается еще и отличный сериал: с закрученным сюжетом, остроумным юмором и изящной режиссурой.

Игра в кальмара, Netflix

Сериал, вернувший зрителям страсть к спорам о сериалах. В чем секрет его успеха? В самой магии игры, в социальной критике, в превращении детских забав в смертельные соревнования, в христианском подтексте, в универсальном герое, в эстетике корейского кино - или все-таки в невероятной виральности сюжета и картинки?

Столько споров вокруг сериалов не было со времен Чернобыля и Игры престолов - и уже за это корейский хит стоит запомнить.

Корпорация Заговор, Netflix

Изобретательный сатирический мультсериал от создателя культового Гравити Фолз идеально отражает сегодняшние общественные настроения верить теориям заговора.

Главная героиня Рейган работает в организации под названием Глубинное государство. В ее задачи входить удерживание мира на волоске от слетания с катушек. Ведь каждый день на человечество могут напасть воинственные рептилоиды, обезумевший андроид или армия клонов.

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