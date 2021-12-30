Москва будет осваивать опыт Северной Кореи 2 Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

30.12.2021, 16:28

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Александр Гольц

Уходящий год был, мягко говоря, не лучшим в истории постсоветской России.

Причем не только с точки зрения отечественного либерала, который стал объектом репрессий и жесткого запугивания. Российская власть поставила себе целью демонстративно расправиться с теми, кто думает иначе, чем кремлевское начальство. Любой критик власти может сегодня быть объявлен «иностранным агентом» (проскрипционные списки этих отщепенцев множатся каждую пятницу). Фактически запрещены сколько-нибудь значимые правозащитные организации – буквально в последние дни года расправились с Международным «Мемориалом», Правозащитным центром «Мемориал», ОВД-ИНФО. Разгромлены организации Алексея Навального, брошенного в тюрьму по надуманным обвинениям. Перспектива для инокомыслящих очерчена предельно ясно: в лучшем случае – лишение гражданства (о чем поведал депутат Хинштейн), в худшем – уголовное преследование (вплоть до «вышки», на что намекнул председатель, смешно сказать, Конституционного суда, поклонник крепостного права).

К сожалению, главная российская проблема заключается в том, что дорогие россияне в целом равнодушны к тому, что их лишили практически всех политических прав. Они им кажутся ненужными. Но как насчет права на жизнь? Независимые эксперты указывают, что избыточная смертность в России из-за ковида с апреля 2020-го по декабрь 2021 превысила миллион человек. То есть значительная часть граждан должна была столкнуться со смертью родственника, знакомого, друга. И это под камлания госпропаганды, что Россия впереди планеты всей не только в деле создания вакцины, которую исключительно из-за заговора Запада до сих пор не одобрила Всемирная организация здравоохранения (китайские вакцины почему-то одобрили), но по невиданной эффективности отечественной медицины. Одним словом, больные ковидом, как мухи, выздоравливают. Это ли не повод для возмущения? Впрочем, как я уже как-то замечал, для большинства наших граждан, независимо от возраста, характерно подростковое сознание, уверенность в собственном бессмертии и эмоциональное безразличие к смерти даже близких людей.

Но, мало этого, инфляция бьет все мыслимые рекорды. Цены на продукты первой необходимости растут в разы. Путин уже не пытается вмешиваться, грозить пальцем правительству, регулировать цены. Но и в этом случае население без протеста внимает рассказам главного начальника про рост своих реальных доходов. Можно предположить, что здесь еще работает созданная за путинское правление «подушка безопасности», более чем двухкратное повышение уровня жизни благодаря подъему цен на энергоносители. На случай, если граждане вдруг рискнут потребовать возвращения своих прав, режим с устрашающей скоростью печет законы, расширяющие и без того безразмерные полномочия карательных органов.

Если во внутренней политике царит полицейщина, то в международных делах военная сила стала единственным инструментом. В общем, в очередной раз подтверждается мысль классика о том, что внешняя политика является продолжением внутренней. Если собственным гражданам Кремль доказывает свою правоту, демонстрируя полицейскую дубину, то иностранным государствам, чтобы те были послушны, предполагается демонстрировать гиперзвуковую ракету «Циркон», которой, как радостно сообщает всем Владимир Путин, нет ни у кого. Что совсем не мешает ему утверждать, что Москва, оказывается, вовсе не инициирует гонку вооружений. Причем поиском поводов для угроз никто уже не заморачивается. Во главе угла отношений России и Запада положили сразу две цепочки сугубо гипотетических предположений. Первая выглядит так: Украина хочет вступить в НАТО (руководители альянса не раз вполне внятно заявляли, что в ближайшие лет десять ей это не грозит). Если она вступит в НАТО, на ее территории наверняка появятся иностранные военные базы (что далеко не факт). А если появятся базы, то там наверняка разместят американские гиперзвуковые ракеты (что опять-таки не факт). И тут начинается вторая цепочка гипотетических рассуждений. У США гиперзвуковых ракет пока нет. Но рано или поздно появятся. А раз появятся, то наверняка будут размещены в Украине. Подобную логику гнусные сексисты называют женской.

Но ее совсем не стесняются демонстрировать кремлевские мачо. Более того, именно на этой логике выстроены российские угрозы развязать широкомасштабные боевые действия в Украине. Собственно говоря, концентрация войск на границе соседнего государства осталась единственным внешнеполитическом аргументом Москвы. Раньше бомбили Воронеж, запрещали американцам усыновлять российских сирот, сегодня угрожают начать войну. Причем готовятся всерьез. Дело не в выдвижении абсурдных требований, которые сегодня служат основанием для подготовки военных действий. Только что МЧС приняло стандарты по «Захоронению срочному трупов в мирное и военное время», где устанавливаются нормативы по количеству и составу групп по захоронению трупов, количестве используемой техники, нормативы копки братских могил на тысячу тел каждая.

И эта серьезность в подготовке к немыслимому срабатывает. В этом году Кремль получил то, чего упорно добивался. А именно – что, столкнувшись с перспективой взаимного уничтожения, Запад согласился обсуждать претензии Кремля. При наилучшем развитии событий Путин (утомленный международной изоляцией) потешит себя, подписав вместе с натовскими лидерами некий документ, который даст гарантии неразмещения в сопредельных государствах систем вооружений, которые могут, по мнению Москвы, угрожать ее безопасности. Вполне ожидаемо вся российская внешняя политика все больше и больше сводится к переговорам о контроле над вооружениями. Как во времена СССР наша страна интересует Запад только постольку, поскольку, утихомирив ее, можно избежать уничтожения человечества. И Вашингтон с Брюсселем готовы заплатить эту цену, ведя переговоры с тем, кого считают агрессором.

Таким образом уходящий год стал годом окончательного оформления военно-полицейского режима. Тренды его развития очевидны. Во внутренней политике Россия будет пытаться догнать Беларусь в ее карательной политике. Во внешней – Москва будет осваивать опыт Северной Кореи, уверенно соединившей непредсказуемость и обладание ядерным оружием.

Вот и все. Ах, да. Под Новый год положено найти что-то позитивное. Извольте, войны не случилось. По крайней мере, пока…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал».

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