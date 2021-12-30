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Украинские военные захватили главаря пророссийских боевиков

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  • 30.12.2021, 16:43
  • 11,014
Украинские военные захватили главаря пророссийских боевиков

Он руководил мотострелковой группой, обстреливавшей военнослужащих Украины.

Бойцы Объединенных сил захватили главаря одной из группировок прокремлевской террористической организации «ЛНР», сообщает nv.ua.

Злоумышленник, получивший в феврале 2020 года гражданство РФ, был обнаружен при попытке пересечь линию разграничения в Луганской области.

По предварительной информации, он потерял ориентиры на местности и случайно вышел на украинские позиции.

Боевик руководил мотострелковой группой, обстреливавшей военнослужащих ОС.

В данное время он взят под стражу. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции данной статьи, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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