Украинские военные захватили главаря пророссийских боевиков

Украинские военные захватили главаря пророссийских боевиков8
- 30.12.2021, 16:43
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Он руководил мотострелковой группой, обстреливавшей военнослужащих Украины.
Бойцы Объединенных сил захватили главаря одной из группировок прокремлевской террористической организации «ЛНР», сообщает nv.ua.
Злоумышленник, получивший в феврале 2020 года гражданство РФ, был обнаружен при попытке пересечь линию разграничения в Луганской области.
По предварительной информации, он потерял ориентиры на местности и случайно вышел на украинские позиции.
Боевик руководил мотострелковой группой, обстреливавшей военнослужащих ОС.
В данное время он взят под стражу. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Согласно санкции данной статьи, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.