За оскорбление Ермошиной судили друга ее покойного сына 8 30.12.2021, 16:53

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Он работал в прокуратуре Центрального района.

Два дня назад к двум годам колонии приговорили бывшего работника Генеральной прокуратуры Александра Николаева, сообщает nashaniva.com. Его судили по нескольким статьям Уголовного Кодекса: оскорбление представителя власти (ст. 369), оскорбление президента (ст. 368), оскорбление судьи (ст. 391).

Николаева судили в том числе за оскорбления Ермошиной, а в рапорте силовиков скриншоты со страницы в «Фейсбуке», по большому счету, посвящались ей.

Николаев давал острые характеристики личности Ермошиной и обвинял как в том, что она запрещала сыну «жить мужчиной» и приводить в дом девушек.

Но в этой истории есть увлекательная деталь: Александр Николаев был в тесной дружбе с сыном Ермошиной, адвокатом Алексеем Ермошиным, который умер при неизвестных общественности обстоятельствах в 2017-м, в 40 лет.

Они вместе поднимались по карьерной лестнице, и в прокуратуре Центрального района работали в одном кабинете.

Таким образом, за оскорбление Ермошиной судили друга ее покойного сына.

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