В России разгорается конфликт между Чечней и Ингушетией
- 30.12.2021, 17:06
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При чем тут дети чиновников?
Конфликт между Ингушетией и Чечней на отдельно взятой дороге: в Ингушетии стреляли в сына зампреда Совета Безопасности Чечни Расула Усмаева из-за того, что он не поделил дорогу с другим водителем.
Об этом российский Телеграм-канал Baza.
32-летний начальник Центра занятости населения Гудермесского района и по совместительству сын заместителя председателя Совета Безопасности Чечни Вахида Усмаева — Расул возвращался домой вместе с семьей на своем минивене. Внезапно сзади появилась другая машина и начала светить фарами, однако гордый Расул уступать дорогу не захотел.
Машины остановились на обочине. Двое водителей решили выяснить отношения – сначала словами, а затем и кулаками. Якобы первым ударил Расул. Его оппонент, Ибрагим Аушев, драке на кулаках сразу предпочел другое решение конфликта – он достал травмат и несколько раз выстрелил в Усмаева.
Как итог, сына зампреда Совета Безопасности Чечни отвезли в больницу с ранением груди и руки. Пока Расула госпитализировали, к стрелявшему приехали многочисленные родственники пострадавшего. Чеченцы собрали все доказательства, обрисовали все обстоятельства и передали в Ингушетию. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.