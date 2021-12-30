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Серебряный призер Олимпийских игр поблагодарил белорусов за смелость

  • 30.12.2021, 17:20
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Серебряный призер Олимпийских игр поблагодарил белорусов за смелость
Андрей Кравченко

Андрей Кравченко призвал поддерживать тех, кто боролся за наши права.

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр, Чемпион Европы по легкой атлетике, подвел итоги 2021 года, призвал поддерживать тех, кто боролся за наши права и лишился за это свободы, и поблагодарил белорусов за смелость, сообщает Фонд спортивной солидарности.

Этот год был поистине сложным для каждого из нас, но еще сложнее тем, кто будет встречать 2022 за решеткой. Мы должны помнить наших героев. Люди в тюрьмах не должны стать для нас обыденностью.

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