В Румынии нашли клад из трех древних серебряных браслетов 30.12.2021, 17:35

Фото: RFI.ro

Находка может стоить сотни тысяч евро.

Три серебряных браслета исключительной ценности, которые были созданы племенем даков, были обнаружены археологом-любителем с помощью металлоискателя, пишет nv.ua.

Серебряные браслеты, которым около 2000 лет, были обнаружены у корня дерева в центральном уезде Брашов, рассказали музейные эксперты.

Браслеты, на которых вырезано изображение человека, находятся в отличном состоянии для своего возраста. Самый большой из них весит около 95 граммов. Вещи переданы в районный отдел культуры, где они будут очищены и оценены специалистами.

Хотя еще рано говорить о какую-либо сумме, три браслета могут стоить сотни тысяч евро. При этом автор открытия может претендовать на треть их стоимости.

Браслеты были весьма популярны в искусстве племени даков. Они в основном считались женскими украшениями, но нельзя исключить, что некоторые типы браслетов, особенно многоспиральные, представляли собой символы военно-политических и священнических функций и поэтому носили их мужчины. В данном случае речь идет, скорее, о женских украшениях.

Флорин Божотяну, председатель Ассоциации исследователей истории, сказал, что эта находка была последним открытием археолога-любителя, использовавшего металлоискатель, за последние годы. Он добавил, что другой археолог сравнительно недавно обнаружил клад из почти 1000 испанских, польских, турецких и румынских монет на юге Румынии.

По румынскому законодательству любой, кто раскапывает сокровища, имеет право на получение 30% от стоимости и до 45%, если они отмечены экспертами как национальное достояние.

Добавим, территория Дакии соответствует нынешним Румынии и Молдовы, а также небольшим частям Болгарии, Сербии, Польши и Украины. Дакийское царство существовало с 82 г. до н.э. до римского завоевания в 106 г. н.э.

Хотя археологи точно не знают, что содержалось в урнах, вполне вероятно, что в них была еда или питье, которые необходимы в дороге в загробный мир.

Интересно, что рядом были обнаружены два разных поселения: одно из эпохи неолита, возрастом 6000 лет, а другое принадлежало кельтам, которое они выстроили на руинах предыдущего поселения 2200 лет назад.

Поселение эпохи неолита было довольно сложным. Например, исследователи обнаружили следы деревянных стен, которые жители каменного века использовали для укрепления своих домов, а у более богатых людей было больше укреплений. Археологи также раскопали яму для хранения продуктов, которая позже стала свалкой.

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