Белорусская медицина растеряла специалистов 30.12.2021, 17:47

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В некоторых районах картина выглядит просто катастрофической.

Практически во всех районах Беларуси медицинские учреждения испытывают нехватку специалистов. Где-то ситуация лучше, где-то – хуже, однако в некоторых картина выглядит просто катастрофической. Особенно это касается районов с численностью населения до 25 тысяч.

«Белсат» проанализировал сайт Государственной службы занятости и выяснили, что за ноябрь-декабрь в большом количестве районных медучреждений произошел резкий рост вакансий. Требуются в основном врачи-специалисты, а также разнообразный врачебный персонал.

Акция солидарности с медиками 9-й больницы столицы, которых задержали 13 сентября на марше героев. Их коллеги из больницы вышли на улицу с именами репрессированных. Минск, Беларусь. 14 сентября 2020 года. Фото: БелсатОтметим, что в западных областях – Гродненской и Брестской – ситуация с медиками самая плачевная. Так, в Кареличской ЦРБ (Гродненская область) активны 50 вакансий. Среди них две не связаны с медициной, остальные медики и врачебный персонал – это врачи-специалисты (21), фельдшеры (10), медсестры (4) и другие. Для района с населением почти в 20 тысяч жителей это достаточно много. Интересно, что все эти вакансии размещены в один день – 15 декабря.

Для сравнения обратимся к статистике. В 2020 году в Кареличском районе работало 57 практикующих врачей и 199 средних медицинских работников (в расчете на 10 тыс. врачей). человек количество врачей – 28,8, количество средних медицинских работников-99,7). Таким образом, по сравнению с прошлым годом сейчас здесь не хватает около 38% врачей. Зарплаты для врачей здесь на ставку – от 600 рублей.

В Дятловской ЦРБ за декабрь появилось 98 вакансий (население района около 25 тыс.). Из них врачи-специалисты – 32, медсестры – 33, фельдшеры – 5 и другие. Все эти вакансии размещены 17 декабря. Плюс две вакансии в Дятловском районе.

Заново смотрим статистику. В 2020 году в Дятловском районе работало 66 врачей и 260 медицинских работников. Нехватка врачей-специалистов сейчас – около 50%. Заработок врача-специалиста на ставку – от 760 рублей.

За декабрь в Ляховичской ЦРБ (Брестская область) появилось 81 вакансия. Из них 33 врача, 23 медсестры, акушерки и другие. Население района 23 тыс. человек. В 2020 году в районе работал 91 врач и 336 медработников. Нехватка врачей составляет приблизительно 36%. Зарплата на ставку врача — от 480 рублей.

Россонской ЦРБ (Витебская область) требуется 52 работника: врачи – 31, медсестры – 13 и другой персонал. Население района – около 9 тысяч.

В Глусском районе Могилевской области, где проживает 13 тысяч человек, требуется 27 медицинских работников, среди которых 9 врачей, 14 медсестер. В 2020 году в районе работало 36 врачей, нехватка сейчас – 25%.

Ельская ЦРБ (Гомельская область) ищет 22 специалиста: 10 врачей, 6 медсестер, 3 фельдшера и других. В 2020 году в Ельском районе работало 33 доктора, нехватка сегодня – 30%.

Еще в прошлом году, комментируя массовый отъезд медицинских специалистов из Беларуси, Александр Лукашенко устрашал их словами о том, что они могут не возвращаться назад.

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