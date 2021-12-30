Российского писателя и публициста Виктора Шендеровича признали «иностранным агентом» 2 30.12.2021, 17:53

Виктор Шендерович

Кроме него список иноагентов пополнили еще семь человек.

Минюст России внес в реестр СМИ-иностранных агентов восемь человек, сообщает interfax.ru.

Это писатель и публицист Виктор Шендерович, участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, политолог и галерист Марат Гельман, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, журналисты признанного иноагентом "Радио Свобода" или его проектов Елена Владыкина и Иван Беляев, а также Андрей Алексеев.

"Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти", - объяснили в Минюсте. Ведомство получило информацию, что эти люди "систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".

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