Жительница Жодино весь год записывала цены на продукты 30.12.2021, 17:58

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Некоторые товары подорожали почти наполовину.

Жительница Жодино покупала продукты в магазине GREEN и записывала цены в табличку. За это время подешевел только один из продуктов — кефир «Славянские традиции» (на 2,08%), тостовый хлеб продается по той же цене, что и в начале 2021 года. По наблюдениям женщины, остальные продукты стали дороже, некоторые почти наполовину.

— Ситуация плачевная на самом деле, — пишет читательница EX-PRESS.BY, — мясо подорожало на 43-47%, молочка — на 17-23%, чай/кофе — на 63-80% и т.д.

В таблице сохранена авторская орфография.

— Даже если в семье из 4-х человек (двое детей и двое родителей) доход у каждого по 1000 рублей, то все равно получается выживание, как ни крути. В реальности же 1000 рублей зарплаты видит очень маленький процент работающих белорусов. С такой инфляцией как сейчас «попиццот» уже маловато будет, чтоб жить более-менее нормально, — уверена горожанка.

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