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Сколько заработали самые известные белорусские спортсмены

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  • 30.12.2021, 18:14
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Сколько заработали самые известные белорусские спортсмены
Виктория Азаренко

Лидерами по гонорарам стали теннисистки.

Зарплаты спортсменов, по меркам людей со среднестатистическим достатком, давно стали заоблачными. Те из спортивных кумиров, которым повезло с видом спорта с коммерческой точки зрения, зарабатывают миллионы. Таковых в Беларуси с каждым олимпийским циклом все меньше, но тем не менее они есть.

Газета «Белорусы и рынок» решила выяснить, кто из отечественных спортсменов в уходящем году заработал больше всех.

В начале века прошлого большие деньги зарабатывали борцы, развлекавшие публику преимущественно в цирках. Сегодня они выпали из числа тех, кто может похвастаться сказочными гонорарами. А вот теннисисты, наоборот, нынче греются в лучах, отраженных от «золотого тельца». Во всяком случае, те из них, кто находится на вершине рейтинговых списков.

Именно представители тенниса, точнее представительницы, стали лидерами по гонорарам в 2021 году в белорусском спорте.

По многолетней традиции 23-летняя Арина Соболенко не очень удачно выступает на турнирах «Большого шлема», но в этом году впервые выиграла на них больше трех раз подряд. Два полуфинала, «Уимблдон» и чемпионат США позволили ей не только существенно поднабрать рейтинговых очков и стать второй ракеткой мира, но и заработать 2 млн 909 тысяч 281 доллар — именно она самая высокооплачиваемая спортсменка страны в 2021 году.

Виктория Азаренко сейчас лишь на 27-й строке рейтинга, и в 32 года на больших турнирах выступала не очень удачно (лучший результат — 4-й круг «Ролан Гаррос»), но 1 млн 426 тысяч 628 долларов за год заработала. Кстати, бывшая первая ракетка планеты Азаренко занимает 7-е место в списке теннисисток по общей сумме призовых за карьеру: всего на корте она заработала 33 млн 773 тысячи 916 долларов.

На третьем месте — хоккеист Егор Шарангович. Так как сезон 2020/21 стартовал лишь 13 января, то всю зарплату 23-летнего форварда «Нью-Джерси Девилз», который дебютировал в НХЛ 14 января, засчитаем как заработок в 2021-м. Она составила 775 тысяч 833 доллара — это сумма без учета бонусов. По новому контракту Егор получит за текущий сезон 1,8 млн долларов. Для простоты поделим это число на два. Итого выходит 1 млн 675 тысяч 833 доллара.

Если оклады игроков НХЛ официально обнародуются, то однозначно сказать, сколько получают футболисты и хоккеисты в России и Беларуси, нельзя. Тем не менее четвертую строчку отдадим 34-летнему футболисту «Краснодара» Александру Мартыновичу. Сколько же он получает?

Летом клуб воспользовался опцией автоматического продления контракта на год, пролонгировав соглашение с белорусом. Согласно данным Федеральной налоговой службы РФ, предоставленным soccer.ru, в 2020 году «Краснодар» потратил на зарплаты 3 млрд 827 млн 861 тысячу российских рублей (на 28 % больше, чем годом ранее). Если брать в расчет, что на тренерский персонал и других сотрудников тратилось 15 % зарплатной ведомости, то в среднем каждый игрок клуба получал по 108,4 млн российских рублей в год (по среднегодовому курсу — 1,503 млн долларов). Судя по всему, это сумма с учетом премиальных. Если учесть, что Мартынович в клубе с 2010 года, был многолетним капитаном, является рекордсменом по числу игр за «Краснодар» (261), то называемая рядом источников сумма в 1,4 млн долларов за сезон (без учета премиальных) не выглядит неправдоподобной.

На пятой строчке в топе нашей газеты — Илья Ивашко, для которого год был очень удачным в плане как турнирных достижений, так и финансовых. Судите сами, до этого года 27-летний белорус на турнирах «Большого шлема» выиграл лишь один матч за карьеру, и за все предыдущие годы заработал на корте 1,016 млн долларов. А в 2021-м Илья вышел в четвертый круг «Уимблдона», в третий — чемпионата США, впервые в карьере обыграл игрока из первой десятки, в августе выиграл турнир в США, и в октябре добрался до рекордной для него 43-й строчки рейтинга ATP. Собственно, и заработок его в этом году также был рекордным — 855 тысяч 56 долларов, что позволило ему занять пятое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов страны.

Что касается последующих мест, то распределить их нелегко. Причина та же — отсутствие официально подтвержденных данных. Тем не менее на шестой строчке, скорее всего, будет 29-летний «белорус» Шейн Принс — канадский хоккеист с белорусским паспортом за сезон в «Автомобилисте» зарабатывает 60 млн российских рублей — 814 тысяч 922 доллара (по среднегодовому курсу за 2021 год).

Следом, опять же по данным «Спорт-Экспресса», приводящего списки самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, еще один «коренной полешук» — 31-летний Ник Бэйлен, которому в «Тракторе» платят 55 миллионов рублей (747 тысяч 12 долларов).

Для 27-летней Александры Саснович, некогда тридцатой ракетки мира, сезон стал не очень удачным. Сейчас она занимает лишь 88-е место в рейтинге WTA. Главным достижением года для теннисистки стал не третий круг «Уимблдона», на котором она вышибла в первом раунде Серену Уильямс, а полуфинал турнира в Цинциннати. За год третий номер нашей сборной заработала 645 тысяч 574 доллара, что позволило ей разместиться на восьмой строчке нашего рейтинга.

На девятом месте — еще один теннисист, который уверенно может занести уходящий год в свой актив, — 29-летний Егор Герасимов. Громких побед он не одерживал, но сезон провел ровно, и наградой для него стали 596 тысяч 720 долларов — с отрывом лучший результат в карьере, длящейся с 2010 года.

«Белорус» Джефф Платт — канадский хоккеист с белорусским паспортом, зарабатывает за сезон в «Салавате Юлаеве» 35 млн рублей, или 475 тысяч 371 доллар (по средневзвешенному курсу за 2021 год) и замыкает нашу десятку.

Трудно однозначно сказать, сколько получает в московском «Локомотиве» 23-летний Виталий Лисакович. Футболист перешел в московский клуб в 2020-м, когда «железнодорожники» потратили на зарплаты 5 млрд 426 млн 804 тысячи российских рублей — более 75 млн долларов. Учитывая это, вполне вероятно, что его среднемесячная зарплата составляет 30–50 тысяч долларов. Но сколько точно и опережает ли он тех же Плата и Герасимова, определить непросто.

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