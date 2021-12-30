Gallup International замерила «Индекс счастья» в 44 странах мира 1 30.12.2021, 18:30

Беларусь в их число не попала.

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International замерила «Индекс счастья» в 44 странах мира. Беларусь в их число не попала, пишет thinktanks.by.

В конце 2021 года глобальные надежды и счастье во всем мире уменьшатся по сравнению с прошлым годом. Опасения грядущих экономических трудностей остаются высокими и неуклонно растут. Глобальная пандемия явно по-прежнему влияет на надежды, опасения и ожидания мира, но есть существенные различия по регионам и странам.

Таковы некоторые из результатов исследования «Конец года» - самого продолжительного глобального исследования в мире, начатого в 1979 году Gallup International.

Согласно его данным, 38% населения думают, что 2022 год будет лучше 2021 года, 28% ожидают худшего года и 27% полагают, что 2022 год будет таким же, как и 2021 год. Картина похожа на конец 2020 года. Хотя 2008 год по-прежнему остается годом с самой большой долей пассимизма у людей в новом веке.

Наиболее обнадеживают жители Индонезии (76% там ожидают лучшего года), а также жители Албании (70%), Нигерии (68%), Азербайджана (62%) и Вьетнама (59%). Пессимизмом преисполнены в Афганистане (56% опрошенных ожидают там худшего года), Турции (56%), Болгарии (48%), Польше (47%), Чехии (45%) и Пакистане (41%).

По самооценке больше всего счастливы жители Колумбии (83% заявили, что они счастливы), Казахстана (81%), Албании (74%), Малайзии (78%), Нигерии (78%). Больше всего несчастны люди в Афганистане (36% говорят, что они недовольны), Гане, Ираке (31%), Украине (31%), Турции (23%), Пакистане (23%) и России (23%).

Вместе стем, Индекс счастья (разница между довольными, очень довольными и недовольными, очень недовольными жизнью) на планете за 2021 год немного вырос с +38 п.п. до +43 п.п.

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