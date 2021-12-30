До +7 градусов ожидается в Беларуси 31 декабря 1 30.12.2021, 18:38

В пятницу будет облачно.

Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 31 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. Временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). На большей части территории страны ожидается туман. Прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, по западу страны от нуля до плюс 2. Днем будет 1-7 градусов тепла, по востоку от нуля до минус 2.

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