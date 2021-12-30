Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы

Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы5
- 30.12.2021, 18:59
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24 декабря у него выявили COVID-19.
Вселенского патриарха Варфоломея 30 декабря выписали из больницы, где он находился под наблюдением врачей после инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом в четверг проинформировала Константинопольская православная церковь.
Отмечается, что Варфоломей еще несколько дней проведет дома на самоизоляции, а затем вернется в Патриаршую резиденцию на Фанаре для празднования Крещения.
Патриарха Варфоломея госпитализировали 24 декабря после того, как в рамках регулярных диагностических тестов, проводимых на Фанаре, у него был зафиксирован положительный результат на коронавирус.
В Константинопольской православной церкви информировали, что у Варфоломея, который полностью вакцинирован, проявлялись легкие симптомы COVID-19.
Вселенский патриарх Варфоломей привился против коронавируса в январе. Тогда для вакцинации в Турции использовался только препарат CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
Варфоломею 81 год. Осенью во время визита в США его дважды госпитализировали и поставили коронарный стент.