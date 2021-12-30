На белоруса завели уголовное дело за избиение снеговика 13 30.12.2021, 19:10

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Житель Сморгони бил снеговика ногами.

В Сморгони уголовное дело за хулиганство завели на местного 23-летнего жителя, пишет s13.ru.

Молодой человек шел в подпитии утром по площади. И, проходя мимо светодиодных декоративных фигур, неожиданно набросился на одну из них: начал бить ногами и ломать снеговика.

Это заметила сторож райисполкома и нажала кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия прибыли сотрудники Департамента охраны и патрульно-постовой службы милиции. Увидев милиционеров, сморгонец бросился бежать, но наряд охраны его остановил.

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