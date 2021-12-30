В Британии на Рождество банк по ошибке отправил клиентам 130 миллионов фунтов 30.12.2021, 19:19

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Тысячи человек дважды получили средства со счетов своего работодателя.

Испанский банк Santander по ошибке отправил на счета десятков тысяч клиентов в Британии 130 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом пишет BBC.

25 декабря банк по ошибке внес 130 миллионов фунтов стерлингов на 75 000 счетов.

По данным The Times, сотрудники Santander спешат вернуть деньги, хотя работа усложняется из-за того, что большая их часть была размещена на счетах в конкурирующих банках.

Ошибка произошла, когда платежи с 2000 счетов корпоративных клиентов были совершены дважды. В результате тысячи человек дважды получили средства со счетов своего работодателя, хотя второй платеж был профинансирован банком.

Менеджер операций с заработной платой рассказал, что сначала подумал, что ошибка произошла по его вине и его Рождество разрушено.

"Нам жаль, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов неправильно продублировались на счетах получателей", – говорится в сообщении банка.

В банке заверили, что клиенты ни в коем случае не пострадают финансово.

"Мы будем настойчиво работать со многими банками по всей Британии, чтобы исправить повторяющиеся транзакции в ближайшие дни" - заявили в банке.

Однако непонятно, как отреагируют банки, если их клиенты уже потратили деньги.

Santander отметил, что может связаться с людьми напрямую, чтобы вернуть деньги.

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