Лукашенко подарил Путину колбасу

Лукашенко подарил Путину колбасу36
- 30.12.2021, 19:37
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Диктатор «потратился» на 275 белорусских рублей.
Лукашенко подарил Путину корзину с колбасой после встречи в Петербурге.
Белорусский диктатор подарил главе Кремля колбасу на общую сумму примерно в 275 белорусских рублей.
Вся представленная в корзине мясная продукция оказалась производства Гродненского мясокомбината.
В России корзинка с колбасой «От Иваныча» – традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина. В 2016 году после такого «подарка» в России задержали экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.
«Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев», - заявил Улюкаев в суде в 2017 году, комментируя эту историю.