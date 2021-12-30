Лукашенко подарил Путину колбасу 36 30.12.2021, 19:37

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Диктатор «потратился» на 275 белорусских рублей.

Лукашенко подарил Путину корзину с колбасой после встречи в Петербурге.

Белорусский диктатор подарил главе Кремля колбасу на общую сумму примерно в 275 белорусских рублей.

Вся представленная в корзине мясная продукция оказалась производства Гродненского мясокомбината.

В России корзинка с колбасой «От Иваныча» – традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина. В 2016 году после такого «подарка» в России задержали экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

«Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев», - заявил Улюкаев в суде в 2017 году, комментируя эту историю.

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