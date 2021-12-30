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В Австралии протестующие подожгли бывший парламент

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  • 30.12.2021, 19:47
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В Австралии протестующие подожгли бывший парламент

Инцидент произошел после двухнедельной акции протеста.

В столице Австралии Канберре в четверг, 30 декабря, протестующие за права коренных народов подожгли здание бывшего парламента страны. Об этом сообщает ВВС.

В результате пожара никто не пострадал. Сгорели парадные двери старого здания парламента.

Инцидент произошел после двухнедельной акции протеста. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон осудил насилие.

"Я испытываю отвращение и ужас от поведения, которое может привести к тому, чтобы австралийцы подожгли символ демократии в этой стране", - сказал он.

Сотрудники исторического здания были эвакуированы после начала пожара.

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