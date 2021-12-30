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Погранкомитет Беларуси: Мигрантам можно ломать ограждения, рубить лес, разбирать плитку

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  • 30.12.2021, 20:01
  • 18,500
Погранкомитет Беларуси: Мигрантам можно ломать ограждения, рубить лес, разбирать плитку

Мигранты не будут отвечать за свои действия на границе.

Пограничный комитет не будет привлекать мигрантов к ответственности за их действия в пограничной зоне. Соответствующий ответ был дан на петицию, которая появилась на сайте petitions.by.

Подписанты подробно описали случаи, когда мигранты в пограничной зоне рубили деревья, ломали ограждение, разбирали плитку и т.д. Они призвали дать правовую оценку этим действиям.

Пограничный комитет ответил, что "административный или уголовный процесс в отношении указанной категории лиц не начинался". Причины были объяснены так: "уязвимое положение беженцев, незначительность совершенных ими действий".

Также в Пограничном комитете заявили, что основную угрозу безопасности Беларуси создают "отнюдь не беженцы".

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