Принц Уильям задумал отдать королевские владения бездомным 4 30.12.2021, 20:07

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Британский принц хочет разместить бездомных в герцогстве Корнуолл.

Британский принц Уильям задумал в будущем отдать для благотворительных целей часть королевских владений герцогства Корнуолл. Он предложил разместить в зданиях бездомных, сообщает Daily Star.

Герцогство Корнуолл представляет собой совокупность объектов, которые принадлежат наследнику королевского престола. На данный момент таковым считается отец Уильяма принц Уэльский Чарльз. Принц Уильям унаследует владения, когда отец станет королем. По данным источника газеты The Daily Telegraph, он попросил приближенных изучить, как с помощью объектов можно помочь тем, кто оказался в трудном положении.

На данный момент герцогство включает в себя 52,6 тысячи гектаров земли, разбросанных по 20 графствам. Большинство объектов — фермы, находящиеся в сельских районах. В отношении владений заключены более 2,9 тысячи договоров аренды.

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