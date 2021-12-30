Лукашенко готовится к побегу? 15 30.12.2021, 20:19

21,560

В «резервный фонд» Лукашенко в следующем году направят вдвое больше средств, чем в предыдущем.

В так называемый резервный фонд Лукашенко в следующем году направят 1,169 миллиарда рублей. Это вдвое больше, чем было в этом году — 613 миллионов. Между тем отчетность по этому фонду весьма непрозрачная, пишет «Наша Нива».

По закону, размер фонда, как правило, не может превышать 1% доходов республиканского бюджета. Но на следующий год он составляет 4% от запланированных доходов.

Впервые информация о так называемом резервном фонде Лукашенко появилась в бюджете на 1996 год. Отчет о тратах фонда обычно публикует КГК. Но делает это весьма странно: в рамках отчетности об исполнении бюджета. Речь, как правило, идет о тратах тех сумм, которые утверждены в бюджете. А вот, что происходит с неизрасходованным остатком, непонятно.

На рассмотрение в «парламент» законопроект о республиканском бюджете поступает из Минфина через одобрение совмином и администрацией. В проекте резервный фонд прописан одной строкой с суммой. Расчетом фонда занимается Минфин по указаниям из администрации Синепалого. Вопросов у «сенаторов» по этому фонду никогда не возникало, типа «вы же сами все понимаете».

Когда рассматривают отчет об исполнении бюджета, та же картина — всё одной строкой без объяснений, вопросы тоже не задаются.

Единственный раз было официальное обоснование фактических расходов по этому фонду, а именно: в документе 90% расходов были проведены по указам и распоряжениям с грифом «для служебного пользования», — рассказал один из чиновников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».