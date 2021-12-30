Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов 5 30.12.2021, 20:27

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Цены стали снижаться после отправки из США 20 танкеров с газом.

Биржевая цена на газ в Европе 30 декабря опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость январского фьючерса на TTF упала на 12%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

По данным торгов, на открытии биржи котировки январских фьючерсов на газ превышала 1100 долларов. В течение дня стоимость газа начала снижаться. К 19:00 по по минскому времени, цена опустилась до уровня 988 долларов, что на 12% ниже предыдущего дня.

Напомним, 21 декабря цены на газ в Европе достигли исторического максимума в 2150 долларов.

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