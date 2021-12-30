Ольга Северинец: Я горжусь своим мужем 4 30.12.2021, 20:40

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Павел Северинец

Фото: Белсат

У нас у всех одно желание – дождаться победы добра над злом в Беларуси.

Сопредседатель партии Белорусской христианской демократии, политический заключенный Павел Северинец сегодня отмечает в неволе 45-й день рождения. 7 июня 2020 года его задержали возле собственного дома в Минске, когда ехал с избирательного пикета на Комаровском рынке. После 75 суток административного ареста его так и не освободили, предъявив новое обвинение – по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса («Участие в массовых беспорядках»).

25 мая 2021 года Могилевский областной суд приговорил Павла Северинца к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд проходил в закрытом режиме, не пускали даже родных. После оглашения приговора Северинец обратился ко всем, кто был в зале: «Беларусь будет свободной! Верым! Можам! Пераможам!».

В сентябре Павла Северинца перевели в печально известную колонию в Шклов, ту самую, где погиб Витольд Ашурок.

Буквально через 10 дней после этого, 1 октября, в Витебске умер отец Павла, белорусский журналист и поэт, автор поэтических книг для детей Константин Северинец. Он болел коронавирусом. Павел был ошеломлен этой новостью. На похороны к отцу его не отпустили.

На воле Павла ждут жена Ольга и маленький Франциск. История Ольги и Павла началась 12 лет назад. Девушка поступила на филфак БГУ и однажды по приглашению друзей пошла смотреть документальный фильм «Площадь», где был также и Павел. Там они познакомились, начали встречаться. Вскоре Павла арестовали за участие в протестах после выборов 2010 года. Его судили и отправили отбывать «химию» в Куплин (Брестская область). Через несколько месяцев после освобождения из «химии» Ольга и Павел поженились. А в марте 2018-го в семье родился сын Франциск. Как шутил Павел, к столетию Белорусской Народной Республики.

– Познакомились мы с Павлом через общего друга Константина. Он сейчас шутит, что недаром живет на свете –познакомил Северинцев. Павел, можно считать, сделал предложение руки и сердца на первом же свидании, а вот я думала долго. Теперь корю себя, что не сразу согласилась. А вообще, любовь созревает в повседневности, закаляется в испытаниях, и сейчас у меня ощущение, что ей нет границ, – говорит в интервью «Белсату» Ольга.

– Сегодня у Павла день рождения. Планировали ли что-то особенное в этот день?

– Очень хотелось бы что-то особенное сделать для него, но обстоятельства такие, что особо не развернешься. На днях отправили ему разрешенную месячную передачу с фруктами – полный ящик спелых пахучих яблок. Вечером сегодня ждем звонка от Павла, как раз режимный звонок выпал, сможем лично поздравить, споем с сыном Франциском «с Днем Рождения тебя» и скажем, как сильно его любим и ждем. Думаю, для Павла это будет лучший подарок. Уверена также, что много людей в этот день вспомнит Павла добрым словом или молитвой, а это дорогого стоит.

– Как изменилась ваша жизнь за это время, пока Павел за решеткой?

– Многое изменилось. Раньше мы могли много времени проводить вместе, заботились о нашем долгожданном сыне, которому тогда было только два годика. Сейчас это разрушено. Павел за решеткой, Франциску скоро четыре. К моей повседневной жизни добавились новые обязанности и ответственности – забота о семье, часть Павловых дел, публичность, ответственность за сына теперь полностью на мне. С другой стороны, в наших отношениях ничего не изменилось, мы, как и прежде, любим друг друга, а наша любовь только возросла. Даже если Павел не рядом с нами, мы чувствуем его поддержку, заботу и любовь. Из приятных вещей добавилась также невероятная, красивая, настойчивая белорусская солидарность. За которую мы всей семьей очень благодарны. Друзья, семья, вера в лучшее и в Бога помогают держаться.

– Павел за решеткой больше года. Как удается поддерживать отношения?

– Я горжусь своим мужем и тем путем, который он выбрал. Знаю, что он переживает, что все сейчас так. Но я не хочу, чтобы он очень погружался в такие мысли, поэтому всеми силами поддерживаю его и стараюсь радовать. Жизнь идет. Наши отношения такие – на расстоянии. Но есть письма, есть редкие звонки. Мы готовимся ко дню, когда обнимемся снова, к будущим радостным дням, и за это держимся.

Павел остался таким же родной, таким же внимательным ко мне, только еще более мягким. Никогда не понимала, как можно быть таким сильным и нежным одновременно.

– Как вы налаживаете и поддерживаете связь Франциска с папой?

– Павел поддерживает с сыном связь через письма. И я скажу, что у него это хорошо получается. Через письма он воспитывает его, учит заботиться о других, учит молиться, пишет истории о Родине, придумывает сказки и колыбельные. Павел пишет для Франциска отдельное письмо, и оно обычно приходит в большом конверте, так как к каждому письму приложен рисунок – портрет, изображение машинки или храма. Франциск очень ждет писем от папы, бывает, что раза три в день просится, чтобы я сходила и проверила почтовый ящик – не пришло ли письмо от папы. Мне кажется, большая заслуга Павла, что между ним и Франциском на длительном свидании после 1,5 года разлуки не было никаких неловкостей, им не нужно было привыкать друг к другу. Франциск просто сказал: «О, папа, привет, давай летать на самолетике», – и пошел к нему на руки. Паша очень внимателен к сыну – и в письмах, и при коротких звонках, и на редких свиданиях. Мы стараемся дать Франциску понимание, что даже если папа далеко, то он все равно заботится о нем и очень любит. Что папа не виноват в том, что он не рядом с нами. Мы стараемся максимально включать Франциска в жизнь, связанную с Павлом: вместе пишем ему письма, вместе собираем передачи, разговариваем о папе, мечтаем, как нам будет здорово, когда папа вернется, молимся за него.

Павел старается на праздники прислать Франциску специальное письмо и специальную картинку, поздравление. Да и я на праздники всегда готовлю отдельный подарок от папы: по легенде, этот подарок от папы, как и письма, приносит почтальон, папа его так передает.

Франциск растет, и я вижу, что он все больше скучает без Павла, часто спрашивает, когда он вернется, просит меня помолиться, чтобы папа быстрее вернулся. Это разрывает сердце. Думаю, Павлу тоже непросто, но с Божьей помощью мы со всем этим справимся. Мы есть одно у одного, и это самое главное. Нашу любовь никто не сможет забрать.

– Какова ситуация с перепиской? Что пишете в письмах друг другу?

– Письма идут, но медленно. Друг другу пишем слова поддержки, слова любви. Мечтаем о свидании, делимся тем, как проходят дни, делимся радостями и печалями. Павел мало пишет о быте или работе, больше о своих ощущениях, о том как грустит, благодарит часто друзей за поддержку, пишет советы по воспитанию сына, передает приветствия. Разговариваем в письмах так, как бы разговаривали, если бы были вместе. Наобещал мне таких звезд с неба, что до конца жизни не выполнить. Как вернется, буду зачитывать ему, чтобы не забыл.

– Слышала от разных людей, которые переписывались с Павлом, о невероятной поддержке, которая ощущается в его письмах. Откуда у него столько сил поддерживать и вдохновлять других людей даже из неволи?

– В одном из своих обращений из заключения Павел написал: «Побеждает не тот, кто говорит: «Я не сломался», а тот, кто знает, ради чего он должен выстоять…» Павел знает: ради своей семьи и детишек, ради будущей Беларуси, ради Господа. Однажды избрав этот путь, он мужественно и настойчиво по нему идет, ибо знает, что этот путь праведен. Тяжелый, но праведный.

Павлу важно, чтобы его идеи продолжали жить и чтобы они были услышаны. Он часто пишет в письмах другим людям о своих книгах, проектах, семье, о том, что может делать каждый из нас: работать над собой, над своим сердцем, углублять веру, разговаривать по-белорусски, сохранять достоинство.

– Чем занимается Павел в заключении? Как его здоровье?

– Сейчас Павел в шкловской колонии, работает на пилораме во вторую смену, говорит, что возвращаясь с работы, видит звезды. Здоровье терпимое, хотя есть хронические болезни, которые иногда докучают, в колонии здоровье не улучшается, однозначно. Работать над книгами ему очень сложно, так как свободного времени остается совсем немного: отписать на письма поддержки, нарисовать рисунок сыну – вот и время закончилось. Но идея книг остается – закончить роман «Беларусалим», написать книгу о семье и дописать сказку сыну [речь о книге«Казкі пра Белага анёла, Зорку і цёмную краіну, якая робіцца светлай», которую Павел пишет сыну и присылает частями в письмах. – Примечание авт.]. А еще сестра Анна подбросила идею рисовать иллюстрации для книги стихов Константина Павловича, их папы.

– Насколько вы чувствуете поддержку и солидарность от других людей?

– От доброты родных, дорогих, знакомых и незнакомых белорусов просто нет слов. Меня в последнее время не могут растрогать даже самые страшные новости, но от человеческой поддержки, внимательности, неожиданных красивейших подарков плачу. Сколько приходит сообщений со словами поддержки, сколько людей молится за Павла, сколько помощи, солидарности, подарков, цветов – этого просто нельзя посчитать. Как только о нас ни заботились! Пока по необычности на первом месте шведская стенка для Франциска, бесконечные пакеты со сладостями от знакомой из-за границы и помытые сковородки.

Пока я была на суде над Павлом, моя подруга, у которой есть ключ от квартиры, вымыла нам все столетней давности сковородки и духовку, да так, что они блестели. И самое невероятное – вся помощь приходит абсолютно без никаких просьб с моей стороны в течение всего этого времени, как Паша за решеткой. Белорусы любыми силами стараются помочь. Павел всегда при случае передает благодарность всем, кто помогает семье и молится. Без друзей наш путь был бы намного тяжелее.

– Повлияло ли заключение Павла на отношения в вашей семье?

– Если и повлияло, то только в том, что мы еще больше любим друг друга и еще больше друг друга держимся. Заключение, трудные времена – это в некотором смысле школа личного роста, хотя и жесткая, это работа над собой и над отношениями в семье в том числе. Мы стараемся хранить в себе лучшее, несмотря ни на что, и использовать это время для умножения даров в себе и в семье.

– Как вы представляете себе день, когда Павел выйдет на свободу?

– Я представляла этот день миллион раз, не меньше. Больше всего мне нравится, как мечтает о Дне освобождения наш сын Франциск. Когда мы с ним ужинаем, он часто говорит: «Мама, ну что, о чем поговорим? Давай про папу! Мама, как будет прекрасно, когда папа вернется, это будет такая любовь, что папа даже заплачет от радости, и мы будем вместе обниматься, целоваться, и папа нас обнимет, и мы будем играть в снежки и вместе строить город, и рисовать, накроем вкусный стол и будем праздновать и буськаться».

– Как вы будет встречать Новый год? Какое желание хотите загадать?

– У нас у всех одно желание – дождаться победы добра над злом в Беларуси. Новый год проведем в кругу семьи и друзей. Сходим семьей на мессу благодарности, которая традиционно у католиков проводится в завершение года. Поблагодарим за то, что было, помолимся за нашего Павла и за Беларусь.

– У вас есть свой интернет-магазин «Кропля». Расскажите о нем.

– У нас с Павлом есть интернет-магазин смысловых подарков по-белорусски «Кропля.бай». Это наш семейный проект, мы создали ее вместе, когда только родился Франциск, и теперь магазинчик растет вместе с ним. У нас более 200 товаров, многие из которых сами по себе отдельные проекты, мы стараемся наполнять «Кроплю» красивыми вещами со смыслом и обязательно по-белорусски. Заходите к нам! Надеюсь, найдете вещи, которые вам понравятся.

– Как можно поддержать вашу семью и самого Павла?

– Прежде всего молитвой. Для нас это самое ценное. Прошу также писать Павлу письма поддержки. Прошу приобретать и читать его книги: он подчеркивал, что все, что хотел, он уже сказал в своих книгах. А также верить в лучшее и не опускать рук. Не забывать тех, кто страдает.

Справка

Павел Северинец посвятил политике 25 лет жизни. Всего провел в тюрьмах и на «химиях» более семи лет, написал 12 книг.

Первый раз по политическим мотивам Павла арестовали 2 апреля 1998 года во время оппозиционной манифестации в Минске за «срыв концерта, посвященного объединению России и Беларуси». Павла поместили в СИЗО, но через два месяца под давлением белорусской и международной общественности его освободили и отправили под подписку о невыезде в Витебск. Уголовное дело закрыли.

В 2005 году Павла обвинили в организации акций протеста против «третьего срока Лукашенко», произошедших в Минске после «Референдума-2004» 18 и 19 октября. Его приговорили к трем годам ограничения свободы («химии»), с учетом амнистии срок был сокращен до двух лет. Отбывал наказание политик на лесозаготовках в деревне Малое Ситно, где написал книгу «Письма из леса».

В декабре 2010 года во время массовой акции против фальсификации выборов (Площадь-2010), Павла снова арестовали. Пять месяцев он отсидел в тюрьме КГБ, а затем два года и два месяца – в спецкомендатуре в деревне Куплин Пружанского района, где написал книгу «Беларуская глыбіня» («Белорусская глубина»). В то время признан политическим заключенным. Освобожден в октябре 2013 года.

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