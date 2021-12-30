закрыть
30 декабря 2021, четверг, 22:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

3
  • 30.12.2021, 20:58
  • 3,032
Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

Но есть условие.

Министерство Эстонии намерено передать Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и гаубицы. Впрочем, сначала ей придется получить разрешение от США, Финляндии и Германии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими", - заявил начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет.

По словам Куймета, Министерство обороны уже приняло решение о предоставлении вооружения Украине.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", - добавил Куймет.

Впрочем, чтобы предоставить летальное вооружение, в первую очередь Эстонии придется получить разрешение на это от их производителя - США.

"В случае с гаубицами, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и это процесс мы уже начали с этими странами", - отметил Куймет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип
Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип