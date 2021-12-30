закрыть
30 декабря 2021, четверг, 22:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Грузовик и легковушка столкнулись на трассе М1 под Ивацевичами

  • 30.12.2021, 21:21
  • 2,014
Грузовик и легковушка столкнулись на трассе М1 под Ивацевичами

Два человека погибли, один в больнице.

Два человека погибли, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 30 декабря, около 18.00, в Ивацевичском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что на 116-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ произошло попутное столкновение Lada и большегруза Volvo, которым управлял 22-летний гражданин Польши.

В результате ДТП 35-летнтий и 31-летний пассажиры легковушки от полученных травм умерли на месте происшествия. 29-летняя водитель Lada с телесными повреждениями госпитализирована.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип
Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип