Грузовик и легковушка столкнулись на трассе М1 под Ивацевичами
- 30.12.2021, 21:21
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Два человека погибли, один в больнице.
Два человека погибли, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 30 декабря, около 18.00, в Ивацевичском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Установлено, что на 116-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ произошло попутное столкновение Lada и большегруза Volvo, которым управлял 22-летний гражданин Польши.
В результате ДТП 35-летнтий и 31-летний пассажиры легковушки от полученных травм умерли на месте происшествия. 29-летняя водитель Lada с телесными повреждениями госпитализирована.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.