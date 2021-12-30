Грузовик и легковушка столкнулись на трассе М1 под Ивацевичами 30.12.2021, 21:21

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Два человека погибли, один в больнице.

Два человека погибли, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 30 декабря, около 18.00, в Ивацевичском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что на 116-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ произошло попутное столкновение Lada и большегруза Volvo, которым управлял 22-летний гражданин Польши.

В результате ДТП 35-летнтий и 31-летний пассажиры легковушки от полученных травм умерли на месте происшествия. 29-летняя водитель Lada с телесными повреждениями госпитализирована.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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