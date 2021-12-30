Премьер Польши: Путин признался в том, что шантажирует ЕС газом 2 30.12.2021, 21:28

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Nord Stream 2 — это элемент газового шантажа России.

29 декабря президент РФ В.В. Путин заявил, что газопровод Nord Stream 2 («Северный поток – 2») якобы будет способствовать стабилизации цен на газ в Европе, передает «Радио Польша».

30 декабря это высказывание Путина прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: «Своими словами президент России лишь подтверждает, что это элемент шантажа, что Nord Stream 2 — это элемент газового шантажа России». «Трудно найти лучшее доказательство того, о чем мы предупреждаем, говорим уже несколько лет», — добавил премьер-министр РП.

Моравецкий призвал: «Мы в Европе, во всем Европейском союзе должны четко ответить на такой шантаж, мы должны ответить твердой политикой в краткосрочной перспективе, а также расширением газовой и энергетической инфраструктуры в долгосрочной перспективе».

По словам Моравецкого, «сегодня Россия несет ответственность, а Брюссель также несет ответственность за очень высокие цены на энергоносители, очень высокие цены на газ, очень высокие цены на электроэнергию. Это, в свою очередь, приводит к высоким ценам на различные продукты и услуги, так что вот она — правда об инфляции, которая в этой части мира, к сожалению, очень высока».

Строительство газопровода, идущего из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, было завершено в сентябре. Осенью 2021 года цены на европейских топливных биржах достигли исторического максимума: цена за 1 МВт-ч газа составляла 116,02 евро или почти на 900% выше, чем годом ранее (13,15 евро).

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