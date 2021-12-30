Турция начала COVID-вакцинацию своим препаратом 30.12.2021, 22:00

В Турции сделали уже более 130 миллионов прививок препаратами Sinovac и Pfizer/BioNTech.

Турция начала применять собственную COVID-вакцину.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 30 декабря.

Турция уже сделала более 130 миллионов доз вакцин Sinovac и Pfizer/BioNTech. Также начали делать бустерные уколы.

При этом на прошлой неделе препарат Turkovac разрешили использовать в чрезвычайных ситуациях.

Уже на этой неделе ежедневный прирост коронавируса превысил 30 тысяч - впервые с октября. В частности, число новых случаев инфицирования выросло на 30% в понедельник, 27 декабря, и превысило 36 тысяч в среду, 29 декабря.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа призвал граждан сделать ревакцинацию, однако на данный момент новые карантинные ограничения не рассматриваются.

"Наша отечественная вакцина Turkovac начнет вводиться в наших городских больницах с четверга, 30 декабря. С нашей отечественной вакциной можно сделать ревакцинацию. Независимо от того, какой тип вакцины вы получали ранее, вы можете получить ревакцинацию с помощью Turkovac", - добавил министр.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что власти сделают Turkovac доступным во всем мире.

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